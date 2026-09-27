आप भी यूज करते हैं पब्लिक प्लेस पर WiFi? खाली हो सकता है बैंक अकाउंट! पुलिस ने किया अलर्ट; बंद करें मोबाइल के 2 फीचर्स

राज्य ब्यूरो, शिमला। मोबाइल में वाइ-फाइ और ब्लूटूथ की सुविधा जरूरत न होने पर भी चालू रखने की आदत साइबर सुरक्षा के लिहाज से जोखिम बढ़ा सकती है। हिमाचल प्रदेश पुलिस के साइबर क्राइम विंग ने नागरिकों को सलाह दी है कि खासकर यात्रा और भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर अनजान वायरलेस नेटवर्क और उपकरणों से कनेक्ट होने से बचें।

पुलिस ने कहा है कि साइबर अपराधी फर्जी अथवा दुर्भावनापूर्ण वाइ-फाइ हाटस्पाट बनाकर लोगों को निशाना बना रहे हैं।साइबर क्राइम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरवीर सिंह राठौर ने कहा कि स्मार्टफोन इस्तेमाल करते समय घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि कुछ सामान्य डिजिटल सावधानियों को आदत बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जरूरत हो तभी कनेक्ट करें और काम पूरा होते ही डिस्कनेक्ट कर दें।