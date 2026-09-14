हिमाचल चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस ने कसी कमर, 5 विधायकों को वरिष्ठ प्रवक्ता और 28 नेताओं को मिली जिम्मेदारी

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल में मिशन-2027 की तैयारियों के बीच प्रदेश कांग्रेस ने अपना मीडिया विभाग नए सिरे से गठित कर दिया है। पार्टी ने सरकार और संगठन का पक्ष मजबूती से रखने के लिए पांच विधायकों को राज्य वरिष्ठ प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी है।

इनमें भवानी सिंह पठानिया, केवल सिंह पठानिया, चंद्रशेखर, अनुराधा राणा और विवेक शर्मा शामिल हैं। इसके साथ ही 28 नेताओं को राज्य प्रवक्ता बनाया गया है। कांग्रेस की नई मीडिया टीम में प्रवक्ता के साथ मीडिया पैनलिस्ट, रिसर्च कोआर्डिनेटर और प्रचार समन्वयकों की अलग-अलग टीम बनाई गई है। पार्टी का यह कदम आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नई टीम सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के साथ विपक्ष के आरोपों का जवाब देने का काम करेगी।

28 नेताओं को प्रवक्ता की जिम्मेदारी राज्य प्रवक्ता के रूप में प्रदीप वर्मा, पुनीत माली, मुकेश शर्मा, संजीव गुलरिया, रूपिंदर ठाकुर, संजीव सैनी, विकास कपूर, सुनील कुमार बरसैंण, संजीव गांधी, अक्षय सिंह दढवाल, योगेश शर्मा, किरण गुलरिया, पूजा कुमार संडी, उषा टोमर, सुरेंद्र काकू, अनुज धीमान, प्यारे लाल और धीरेंद्र चौहान समेत 28 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है।

इसके अलावा विजय चौहान, आशिक अली, नवनीत सूद, डॉ. सूर्या, कौशल मुंगटा, सुशांत कपरेट तेजस्वी शर्मा, ज्योति खन्ना, भूषण रोहता और दिलीप सिंह को भी राज्य मीडिया टीम में शामिल किया गया है। मीडिया पैनलिस्ट और रिसर्च टीम तैयार राज्य मीडिया पैनलिस्ट के लिए 11 नेताओं की टीम बनाई गई है। इसमें विवेक काटोच, नवनीत सूद, भूषण रोहता, इंजीनियर शगुन दत्त, उषा राठौर, विनू मेहता, संजीता चौहान, यासीन बट्ट, आरपी सिंह, शिवानी चौहान और बिंदी कल्याण शामिल हैं।