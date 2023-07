Himachal Special Status हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने राज्य का विशेष दर्जा बहाल करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को हिमाचल प्रदेश का विशेष राज्य का दर्जा बहाल कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वह इस मुद्दे को संसद में भी उठाएंगी। उन्होंने कहा कि यह बहुत जरूरी है।

'हिमाचल प्रदेश का विशेष राज्य का दर्जा बहाल करे केंद्र सरकार', कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह की मांग

शिमला, जागरण संवाददाता। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह (Pratibha Singh) ने कहा कि वह केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश का विशेष दर्जा बहाल करने की मांग करेंगी। जिसके तहत प्रदेश में विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 90 प्रतिशत ग्रांट का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए वह इस मांग को संसद में भी उठाएंगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने ये भी कहा कि वह अपने संसदीय क्षेत्र मंडी का चार दिवसीय दौरा कर लौटी हैं। उनके संसदीय क्षेत्र मंडी में भारी बारिश व बाढ़ से बहुत नुकसान हुआ है। इस क्षेत्र में अनेक सड़कें, पुल व कई भवन बह गए हैं। करोड़ों की निजी व सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। 'आपदा ने जो जख्म दिए हैं, उन्हें भरने में समय लगेगा' उन्होंने कहा कि भारी बारिश व बाढ़ से किसानों व बागवानों की फसलें भी बर्बाद हो चुकी हैं। उन्हें भी राहत देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस आपदा ने जो जख्म दिए हैं उन्हें भरने में बहुत समय लगेगा। उन्होंने कहा कि आपदा के इस समय में सरकार लोगों को राहत देने व उनके पुनर्वास के हरसंभव प्रयास कर रही है। अंशदान करने की अपील प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का राहत कार्यों के लिए राहत कोष में कुछ न कुछ अंशदान देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह समय आपदा प्रभावित लोगों के साथ देने का है, जिन्होंने इस आपदा में अपनों के साथ-साथ अपनी संपत्ति को खोया है। प्रतिभा सिंह ने आम जन मानस से भी राहत कोष में अंशदान देने का आग्रह किया है।

Edited By: Rajat Mourya