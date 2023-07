नुकसान का जायजा लेने के लिए कमेटी का गठन, CM सुक्खू ने हेलीकॉप्टर से की मणिकरण, मनाली की हवाई निरीक्षण

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में हुई आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी है। उन्होंने कुल्लू में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार से उन्होंने बातचीत कर ली है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ-साथ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से भी प्रदेश की मदद मांगी गई है।

नुकसान का जायजा लेने के लिए कमेटी का गठन, CM सुक्खू ने हेलीकॉप्टर से की मणिकरण, मनाली की हवाई रेकी

कुल्लू, संवाद सहयोगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में हुई आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी है। उन्होंने कुल्लू में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार से उन्होंने बातचीत कर ली है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ-साथ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राहुल गांधी से भी प्रदेश की मदद मांगी गई है। इसके अलावा प्रदेश के कुल्लू और मंडी व लाहुल में हुई नुकसान का जायजा लेने के लिए कमेटी का गठन भी किया गया है।जिसमें इस कमेटी की कमान उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और सीपीएस संजय अवस्थी को सौंपी गई है। जो क्षेत्र में हुए नुकसान का आकलन करेंगे। प्रभावित क्षेत्र की हवाई रेकी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को हेलीकॉप्टर के माध्यम से सैंज घाटी, मणिकरण, मनाली आदि आपदा प्रभावित क्षेत्र की हवाई रेकी की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को भी बिजली पानी और सड़क बहाली को लेकर उचित दिशा निर्देश जारी कर दिए है। सैंज को एक करोड़ की घोषणा सैंज घाटी की हवाई रेकी करने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावित क्षेत्र के लिए एक करोड़ रुपये की राहत पैकेज देने की घोषणा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अधिकारियों को सबसे पहले बिजली आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए है ताकि पानी की आपूर्ति को भी जल्दी से बहाल कर सके। उन्होंने कहा कि धरातल पर जल्द ही हालात सामान्य हो सके इसके लिए दूसरी जगह से भी अधिकारियों को तैनात किया जा रहा है। सभी पर्यटक सुरक्षित मुख्यमंत्री ने कहा कि घाटी में अलग-अलग स्थानों पर पर्यटक फंसे हुए है, लेकिन वह सभी सुरक्षित है। प्रदेश में इस दौरान 27 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि कुल्लू जिला में चार की मौत होने की पुष्टि हुई है जबकि एक और शव बरामद हुआ है।

