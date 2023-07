हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक आपदा से 8 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। यह जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी है। उन्होंने कहा है कि राज्य के लोग इसका मजबूती के साथ सामना कर रहे हैं और राज्य सरकार पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। उन्होंने ये भी बताया रि राज्य से 70 हजार पर्यटक सुरक्षित भेजे जा चुके हैं।

हिमाचल सरकार ने 70 हजार पर्यटक सुरक्षित निकालकर भेजे, 500 जाने को तैयार नहीं- CM सुखविंदर सुक्खू

शिमला, राज्य ब्यूरो। हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा के कारण आई आपदा में फंसे लोगों और पर्यटकों को निकालने का अभियान पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि राज्य सरकार ने लगभग 70 हजार पर्यटकों को सुरक्षित रवाना कर दिया है और अब लगभग 500 पर्यटक ही हिमाचल प्रदेश में स्वेच्छा से रुके हैं। उन्हें खाने-पीने और अन्य जरूरी चीजें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि सभी पर्यटकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बड़े पैमाने पर बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव कार्य आरंभ किए गए और सभी के सहयोग से इसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश से लगभग 15 हजार गाड़ियों को सुरक्षित वापस भेजा गया है। केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों का किया धन्यवाद उन्होंने कहा कि 80 प्रतिशत आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बिजली, पानी और मोबाइल सेवाओं को आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बचे हुए क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं को जल्द से जल्द बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों, एन.डी.आर.एफ, भारतीय सेना आदि द्वारा इस आपदा में राहत एवं बचाव कार्यों को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए उनके प्रयासों की प्रशंसा भी की। 'राज्य में 8 हजार करोड़ ता नुकसान' उन्होंने कहा कि आपदा बहुत बड़ी है और बाढ़ से राज्य में लगभग 8 हजार करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान है। राज्य के लोग इसका मजबूती के साथ सामना कर रहे हैं और राज्य सरकार पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। उन्होंने पुनः आग्रह किया कि केंद्र सरकार को भी राज्य सरकार की उदारता के साथ मदद करनी चाहिए।

