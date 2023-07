सीएम सुक्खू के शिमला लौटने की संभावना, रुटीन चेकअप के दौरान चिकित्सकों ने दी थी आराम करने की सलाह

Himachal Pradesh मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पिछले पांच दिन से चंडीगढ़ में हैं। वहां वह चिकित्सकों के दिशा-निर्देश पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। संभावना है कि मुख्यमंत्री सुक्खू सोमवार को शिमला लौट सकते हैं। रुटीन चेकअप के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें चंडीगढ़ में रिपोर्ट दिखाने की सलाह दी थी। उसके बाद वहां पर चिकित्सकों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी।

सीएम सुक्खू के रविवार को शिमला लौटने की संभावना : जागरण

Your browser does not support the audio element.

राज्य ब्यूरो, शिमला: हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पिछले पांच दिन से चंडीगढ़ में हैं। वहां वह चिकित्सकों के दिशा-निर्देश पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। संभावना है कि मुख्यमंत्री सुक्खू सोमवार को शिमला लौट सकते हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से कोई कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है। इससे पहले शिमला में रुटीन चेकअप के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें चंडीगढ़ में रिपोर्ट दिखाने की सलाह दी थी। उसके बाद वहां पर चिकित्सकों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री पिछले कुछ दिन से चंडीगढ़ में हैं। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, मुख्यमंत्री के 10 जुलाई तक के सभी कार्यक्रम रद कर दिए हैं।

Edited By: MOHAMMAD AQIB KHAN