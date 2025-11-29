धर्मशाला से दिल्ली गए CM सुक्खू, दोपहर बाद वापस लौटे; कल विनय कुमार के पदभार ग्रहण समारोह में होंगे शामिल

राज्य ब्यूरो, धर्मशाला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शनिवार सुबह धर्मशाला से सीधे दिल्ली गए। तय शेड्यूल के अनुसार मुख्यमंत्री का पहले धर्मशाला से शिमला जाने का कार्यक्रम था। सुबह ही इसमें बदलाव हुआ। मुख्यमंत्री धर्मशाला से हेलीकॉप्टर में दिल्ली के लिए गए।

दोपहर बाद वह दिल्ली से वापिस शिमला लौट आए हैं। शिमला पहुंचते ही उन्होंने अधिकारियों के साथ कांग्रेस नेताओं के साथ मुलाकात की। रविवार को मुख्यमंत्री कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन जाएंगे।

यहां पर कांग्रेस के नव नियुक्त अध्यक्ष विनय कुमार के पदभार ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। सोमवार को धर्मशाला में वाकथान का आयोजन होगा। इसमें भी वह हिस्सा लेंगे। सोमवार को विधानसभा का सत्र दोपहर दो बजे से होगा।