Himachal Rain: बारिश से हुई तबाही पर CM सुक्खू ने बुलाई आपात बैठक, एक दिन में हजार करोड़ के नुकसान का अनुमान

राज्य ब्यूरो, शिमलाः मॉनसून की वर्षा से हुई भारी तबाही को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्चुअल आपात बैठक बुलाई है। इस बैठक में सचिवालय से सभी आला अधिकारियों के साथ-साथ सभी जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों को जुड़ने के लिए कहा गया है। हजार करोड़ से अधिक की संपत्ति का नुकसान सुबह साढ़े ग्यारह बजे शुरू होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री सुक्खू मॉनसून की संभावित वर्षा से एहतियाती उपाय करने के निर्देश देंगे। ऐसा माना जा रहा है कि रविवार को एक दिन की वर्षा से एक हजार करोड़ से अधिक की संपत्ति का नुकसान पहुंचा है। कुल्लू और मंडी जिले में वर्षा से सर्वाधिक तबाही कुल्लू और मंडी जिला में वर्षा से सर्वाधिक तबाही मचाई है। वर्षा से हुए नुकसान का आकलन करने में दो-तीन दिन का समय लगेगा। मॉनसून की वर्षा के कारण सबसे अधिक नुकसान पुलों, सड़कों को पहुंचा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के सभी हिस्सों में हो रही भारी वर्षा को देखते हुए प्रधान सचिव भरत खेड़ा को स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए थे। अपने प्रधान सचिव को अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य करने को कहा था।

Edited By: Mohammad Sameer