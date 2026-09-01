हिमाचल के 12000 मल्टी टास्क वर्कर्स के लिए एक समान नीति बनाएगी सरकार, CM सुक्खू बोले- मानदेय में भी एकरूपता आएगी

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्ड व निगमों में कार्यरत मल्टी टास्क वर्कर के लिए सरकार एक समान नीति बनाएगी। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इसका एलान किया। वह विधायक आरएस बाली के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।



मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी निगम बोर्ड के अलावा विभागों में तैनात मल्टी टास्क वर्कर्स से अलग-अलग तरह से काम लिया जाता है। कुछ से चार घंटे, कुछ से छह घंटे काम लिया जाता है। सभी की सेवा शर्तें अलग-अलग हैं। इन्हें मानदेय भी अलग-अलग दिया जा रहा है।

मानदेय में एकरूपता आएगी सरकार ने मल्टी टास्क वर्कर के लिए एक समान नीति लाने का फैसला लिया है, जिस पर सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। इस नीति के आने से मल्टी टास्क वर्कर के मानदेय में एकरूपता आएगी।

कब कितने पद भरे उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि जल शक्ति विभाग में 4100 मल्टी टास्क वर्कर्स के पद भरे हैं। इनमें से 866 पद वर्ष 2020-21 में 1397 वर्ष 2021-22 में, 373 वर्ष 2022-23 में और 1464 वर्ष 2023-34 में भरे गए हैं। इनमें पहले 6600 मानदेय मिलता था, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 7100 किया है।

कोटा बढ़ाने की मांग विधायक आरएस बाली ने कहा कि यह ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं। आठ साल बाद जॉब ट्रेनी बनेंगे फिर अनुबंध पर आएंगे। इसमें भी कोटा 15 प्रतिशत है। इस कोटा को बढ़ाने की मांग उन्होंने उठाई।