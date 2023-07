Cloudburst in Manali: करजां व जगतसुख में फटा बादल, सड़क व बगीचों को भारी नुकसान; मनाली कुल्लू वामतट रास्ता बंद

Cloudburst in Manali मनाली के वाम तटमार्ग के करजां व जगतसुख में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। आधी रात को नालों में पानी बढ़ गया। करजां नाले ने भारी तबाही मचाई है जबकि जगतसुख के नेहलु नाले का पानी लोगों के घरों में घुस गया। बाढ़ का पानी घरों व खेतों में भर गया है। बादल फटने से कोई जनहानी नहीं हुई लेकिन सामान को नुकसान पहुंचा है।

Cloudburst in Manali: करजां व जगतसुख में फटा बादल

