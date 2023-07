Himachal News: 12 दिन बाद मनाली से जुड़ा क्लाथ, फंसी गाड़ियां निकाली; हाईवे बहाल करने काम युद्धस्तर पर जारी

Himachal News 10 जुलाई को ब्यास नदी में बाढ़ आने से बहुत से लोग अपने वाहन क्लाथ में सुरक्षित स्थान पर खड़ा करके आ गए थे। एनएचएआइ युद्धस्तर पर कार्य में जुटा हुआ है। क्लाथ में पुल के पास सड़क का नामोनिशान मिट गथा था इस जगह मलबा लाकर वैकल्पिक सड़क तैयार की गई है। आलू ग्राउंड व क्लाथ के बीच पांच जेसीबी काम में जुटी हुई हैं।

मनाली से नग्गर व नग्गर से पतलीकूहल रायसन होकर जाना पड़ रहा कुल्लू।

Your browser does not support the audio element.