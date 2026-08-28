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हिमाचल के चिंतपूर्णी मंदिर की सुगम दर्शन पर्ची से 16 करोड़ से अधिक की कमाई, अनियमितताओं पर जांच शुरू

By Anil Thakur Edited By: Prince Sharma
Updated: Fri, 28 Aug 2026 07:49 AM (IST)

चिंतपूर्णी मंदिर में सुगम दर्शन पर्ची व्यवस्था से अगस्त 2023 से जून 2026 तक 16.38 करोड़ रुपये की आय हुई है।

चिंतपूर्णी मंदिर की सुगम दर्शन पर्ची से 16 करोड़ से अधिक की कमाई (फाइल फोटो)

चिंतपूर्णी मंदिर की सुगम दर्शन पर्ची से 16 करोड़ से अधिक की कमाई (फाइल फोटो)

HighLights

  1. सुगम दर्शन पर्ची से मंदिर को 16.38 करोड़ की आय

  2. अगस्त 2023 से जून 2026 तक की यह कमाई

  3. अनियमितताओं के चलते एफआईआर, पुलिस जांच जारी

राज्य ब्यूरो, शिमला। ऊना जिले में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ व मंदिर श्री चिंतपूर्णी मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शन की सुविधा देने के लिए शुरू की गई ‘सुगम दर्शन पर्ची’ व्यवस्था से मंदिर न्यास को अगस्त 2023 से जून 2026 तक 16 करोड़ 38 लाख 47 हजार 86 रुपये की आय हुई है।

विधायक सतपाल सिंह सत्ती के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने सदन में यह जानकारी दी। सरकार ने बताया कि माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में ‘सुगम दर्शन पर्ची’ व्यवस्था अगस्त 2023 से शुरू की गई थी। पहले साल इस व्यवस्था से 1 करोड़ 43 लाख 2 हजार 641 रुपये, वर्ष 2024 में 4 करोड़ 66 लाख 38 हजार 336 रुपये और वर्ष 2025 में 6 करोड़ 9 लाख 43 हजार 469 रुपये की आय हुई।

इसके बाद वर्ष 2026 में 1 जनवरी से 30 जून तक 4 करोड़ 19 लाख 62 हजार 640 रुपये की आय दर्ज की गई। सरकार ने बताया कि मंदिर अधिकारी की ओर से सुगम दर्शन पर्ची सॉफ्टवेयर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के बाद कुछ अनियमितताएं पाई गईं। सरकार के अनुसार इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई गई है और पुलिस की ओर से मामले की जांच की जा रही है।