चीन सीमा तक सेना की पहुंच होगी आसान, सेना बनाएगी वैकल्पिक मार्ग; लाहुल-स्पीति से किन्नौर की 55 KM घटेगी दूरी

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहुल-स्पीति और किन्नौर में अब सेना को सीमांत इलाकों तक पहुंचने के लिए एक नया और वैकल्पिक मार्ग मिलने जा रहा है। प्रस्तावित बाबा से मूद तक की सड़क बनने के बाद दोनों जिलों के बीच की दूरी करीब 55 किलोमीटर कम हो जाएगी। यह सड़क सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।



राज्य सरकार और सैन्य अधिकारियों के बीच इस सड़क परियोजना को लेकर शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में विस्तृत बैठक हुई।



बैठक में सैन्य अधिकारियों की ओर से जानकारी दी गई कि इस सड़क का निर्माण सेना ही करेगी। इससे न केवल सीमा क्षेत्र में सैनिकों की तैनाती और रसद आपूर्ति आसान होगी, बल्कि पर्यटकों के लिए भी यह मार्ग आकर्षक विकल्प बनेगा।

बाबा-मूद सड़क बनने से सेना सहित स्थानीय लोग भी होंगे लाभान्वित केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त पहल से बीते कुछ वर्षों में सामरिक सड़कों की संख्या में हर वर्ष औसतन 10-12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि बाबा-मूद सड़क बनने से न केवल सेना को राहत मिलेगी बल्कि लाहुल-स्पीति और किन्नौर में पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बड़ा बल मिलेगा।