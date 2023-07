Himachal Pradesh: 19 से 22 जुलाई तक हिमाचल दौरे पर रहेगा केंद्रीय दल, नुकसान का लेंगे जायजा

Himachal Pradesh प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने केंद्रीय दल प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचेगा। एक दल मंडी कुल्लू व मनाली तथा दूसरा शिमला सोलन व किन्नौर जिलों का दौरा कर नुकसान का जायजा लेगा। दोनों 19 से 22 जुलाई तक हिमाचल में प्रभावित क्षेत्रों के प्रवास पर रहेंगे। प्रदेश में अब तक 4500 करोड़ रुपये के नुकसान का आकलन हुआ है। नुकसान इससे अधिक होने की संभावना है।

नुकसान का जायजा लेने 19 से 22 जुलाई तक हिमाचल दौरे पर रहेगा केंद्रीय दल : जागरण

Your browser does not support the audio element.

HighLights 19 जुलाई को प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचेगा केंद्रीय दल प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का लेंगे जायजा अब तक 4500 करोड़ रुपये के नुकसान का हुआ आकलन

राज्य ब्यूरो, शिमला: हिमाचल में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने केंद्रीय दल बुधवार को प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचेगा। एक दल मंडी, कुल्लू व मनाली तथा दूसरा शिमला, सोलन व किन्नौर जिलों का दौरा कर नुकसान का जायजा लेगा। दोनों 19 से 22 जुलाई तक हिमाचल में प्रभावित क्षेत्रों के प्रवास पर रहेंगे। इस दल के साथ समन्वय बनाने के लिए एचएएस अधिकारी निशांत ठाकुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। निशांत को निदेशक और विशेष सचिव राजस्व व आपदा प्रबंधन के साथ अटैच किया गया है। निशांत की जगह पहले यह जिम्मा एचएएस अधिकारी नरेश ठाकुर को सौंपा गया था। सोमवार को कार्मिक विभाग ने पुराने निर्देशों में बदलाव करते हुए नई अधिसूचना जारी की गई है। अब तक 4500 करोड़ रुपये के नुकसान का आकलन प्रदेश में अब तक 4500 करोड़ रुपये के नुकसान का आकलन हुआ है। जिलों से नुकसान की रिपोर्ट सरकार को पहुंच रही है। नुकसान इससे अधिक होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त चार हजार करोड़ रुपये का नुकसान मशीनरी को हुआ है। प्रधान सचिव राजस्व ओंकार शर्मा ने कहा कि इस बार प्रदेश में सामान्य से 15 गुणा तथा लाहुल स्पीति में यह 30 गुणा अधिक वर्षा हुई है।

Edited By: MOHAMMAD AQIB KHAN