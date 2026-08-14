1 रुपये में सिम, रोजाना एक GB डेटा और अनिलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा; टेलीकॉम इंडस्ट्री में तहलका मचा देगा यह ऑफर!

जागरण संवाददाता, शिमला। स्वतंत्रता दिवस पर बीएसएनएल ने हिमाचल के ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। शिमला में बीएसएनएल के मुख्य महाप्रबंधक राजन कंबोज पत्रकारों से बातचीत करते हुए सस्ते प्लान, एफटीटीएच और फाइव जी को लेकर कई घोषणाएं कीं है।

बीएसएनएल ने एक रुपये में सिम के साथ 24 दिन की वैधता का नया ऑफर लांच किया है। इसमें रोज एक जीबी डाटा, अनलिमिटेड कालिंग और 100 एसएमस मिलेंगे। वहीं,बीएसएनएल ने मोबाइल पर लाइव टीवी की सुविधा भी शुरू की है। टैंगो टीवी के जरिए ग्राहक 500 से ज्यादा चैनल मुफ्त देख सकेंगे। शहरी इलाकों के लिए 1111 रुपये का स्पेशल प्लान है, जिसमें 5000 जीबी तक डाटा और 200 एमबीपीएस तक की स्पीड मिलेगी।