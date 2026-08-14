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1 रुपये में सिम, रोजाना एक GB डेटा और अनिलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा; टेलीकॉम इंडस्ट्री में तहलका मचा देगा यह ऑफर!

By Rohit Nagpal Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Updated: Fri, 14 Aug 2026 09:32 PM (IST)

बीएसएनएल ने स्वतंत्रता दिवस पर हिमाचल के ग्राहकों के लिए कई नए ऑफर और सेवाओं की घोषणा की है। इसमें 1 रुपये में सिम, लाइव टीवी, शहरी इलाकों के लिए विशेष प्लान और अगले साल तक 5G सेवा व ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की योजना शामिल है।

बीएसएनएल एक रुपये में देगा सिम, 24 दिन की होगी वैधता।

बीएसएनएल एक रुपये में देगा सिम, 24 दिन की होगी वैधता।

HighLights

  1. 1 रुपये में सिम, 24 दिन वैधता, 1GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग।

  2. टैंगो टीवी के जरिए 500 से अधिक चैनल मुफ्त उपलब्ध।

  3. अगले साल तक हिमाचल में 5G और ग्राम पंचायतों को फाइबर।

जागरण संवाददाता, शिमला। स्वतंत्रता दिवस पर बीएसएनएल ने हिमाचल के ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। शिमला में बीएसएनएल के मुख्य महाप्रबंधक राजन कंबोज पत्रकारों से बातचीत करते हुए सस्ते प्लान, एफटीटीएच और फाइव जी को लेकर कई घोषणाएं कीं है।

बीएसएनएल ने एक रुपये में सिम के साथ 24 दिन की वैधता का नया ऑफर लांच किया है। इसमें रोज एक जीबी डाटा, अनलिमिटेड कालिंग और 100 एसएमस मिलेंगे।

वहीं,बीएसएनएल ने मोबाइल पर लाइव टीवी की सुविधा भी शुरू की है। टैंगो टीवी के जरिए ग्राहक 500 से ज्यादा चैनल मुफ्त देख सकेंगे। शहरी इलाकों के लिए 1111 रुपये का स्पेशल प्लान है, जिसमें 5000 जीबी तक डाटा और 200 एमबीपीएस तक की स्पीड मिलेगी।

अगले साल तक प्रदेश की 3615 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। इस पर करीब 2000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सरकार की मंजूरी मिलते ही छह माह में हिमाचल में फाइव जी सेवा शुरू की जाएगी।