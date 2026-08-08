शिमला जिला परिषद चुनाव में देरी पर हाई कोर्ट जाएगी BJP, बहुमत के आंकड़े के साथ सामने आए जयराम; 3 मुद्दों पर आंदोलन करेंगे

जागरण संवाददाता, शिमला। जिला परिषद शिमला के चुनाव की तारीख तय न होने को लेकर भाजपा ने प्रदेश सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने चेतावनी दी कि यदि अगले दो दिन में जिला परिषद के चुनाव की तारीख तय नहीं की गई तो सोमवार को भाजपा के सभी निर्वाचित जिला परिषद सदस्य हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे।



इसके बाद भी चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी तो भाजपा उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना देगी। उन्होंने कहा कि धरना तब तक जारी रहेगा, जब तक चुनाव की तारीख तय नहीं हो जाती।

बहुमत का आंकड़ा प्रेस वार्ता में भाजपा ने शिमला जिला परिषद के नवनिर्वाचित 13 सदस्यों का परिचय भी करवाया। जयराम ठाकुर ने कहा कि जिला परिषद में कुल 25 सीटें हैं, जिनमें से 13 निर्वाचित सदस्य भाजपा के साथ हैं।

70 दिन से लटका चुनाव चुनाव परिणाम घोषित हुए करीब 70 दिन बीत चुके हैं, लेकिन जिला परिषद के गठन की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि पहले कोरम के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता थी, जो न कांग्रेस के पास था और न भाजपा के पास। ऐसी स्थिति में दूसरे कोरम की बैठक की तारीख तय की जानी थी, लेकिन अभी तक तारीख घोषित नहीं की गई।

डीसी कार्यालय कांग्रेस कार्यालय की तरह काम कर रहा जयराम ठाकुर ने कहा कि वह पिछले तीन दिन से शिमला के उपायुक्त से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बातचीत का अवसर नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन पर सरकार का प्रभाव है और इसी कारण चुनाव प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि शिमला उपायुक्त कार्यालय कांग्रेस के कार्यालय की तरह काम कर रहा है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

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चुनाव टालने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग जयराम ठाकुर ने कहा कि जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी चुनाव प्रक्रिया को समय पर पूरा करवाने की थी, यदि उन्होंने सरकार के प्रभाव में आकर चुनाव को टालने का प्रयास किया है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकारों को इस तरह नहीं रोका जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का दिया हवाला जयराम ठाकुर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 31 मई तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे। उनके अनुसार केवल मतदान और मतगणना पूरी करना ही पर्याप्त नहीं था, बल्कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े सभी पदों के चुनाव भी समय सीमा के भीतर पूरे होने चाहिए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया में देरी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना है और इसमें अदालत की अवमानना का पहलू भी बनता है।

तीन मुद्दों पर आंदोलन करेगी भाजपा जयराम ठाकुर ने कहा कि जिला परिषद चुनाव के अलावा भाजपा प्रदेश में तीन प्रमुख मुद्दों को लेकर विधानसभा और जिला स्तर पर आंदोलन की तैयारी कर रही है। इनमें स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, कानून व्यवस्था और कर्मचारियों व युवाओं से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।

22 वर्षीय महिला की मौत का मामला उठाया जयराम ठाकुर ने अस्पताल में प्रसव के बाद 22 वर्षीय महिला की मौत का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि घटना के बाद लोग छह दिन से धरने और आमरण अनशन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक उनकी समस्याएं सुनने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से भी बात की है।

राजनीतिक प्रतिशोध का लगाया आरोप जयराम ठाकुर ने भाजपा के निर्वाचित प्रतिनिधियों, पूर्व विधायकों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए जाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि हाल ही में एक पूर्व विधायक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भी मामले दर्ज करने की तैयारी की जानकारी मिल रही है।