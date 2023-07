भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के कारण हुए भारी नुकसान का जायजा लेने आ रहे हैं। वह 14 जुलाई 2023 को दिल्ली से चलेंगे और मंडी के कंगनाधार हेलीपैड में हेलीकॉप्टर द्वारा आएंगे।

हिमाचल में भारी तबाही के बीच मंडी-कुल्लू का दौरा करेंगे भाजपा अध्यक्ष, बाढ़ से नुकसान का भी लेंगे जायजा

शिमला, जागरण संवाददाता। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के कारण हुए भारी नुकसान का जायजा लेने आ रहे हैं। वह 14 जुलाई, 2023 को दिल्ली से चलेंगे और मंडी के कंगनाधार हेलीपैड में हेलीकॉप्टर द्वारा आएंगे। नड्डा मंडी जिला के पंचवक्तत्रा मंदिर जाएंगे और साथ ही वह मंडी के अनेकों स्थानों का दौरा करेंगे। कुछ समय सर्किट हाउस मंडी में रुकने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष कुल्लू रवाना हो जाएंगे। हेलीकॉप्टर मार्ग से नड्डा भुंतर एयरपोर्ट जाएंगे। कुल्लू में नड्डा बड़े भूही पंचायत सहित अनेकों स्थानों का दौरा करेंगे। नड्डा हेलीकॉप्टर से सासे हेलीपैड मनाली जाएंगे। आलू ग्राउंड के आसपास वाले इलाकों का जायजा लेने के बाद नड्डा हवाई मार्ग से बिलासपुर रवाना होंगे।

