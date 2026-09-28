एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली महिला कबड्डी टीम का धर्मशाला में भव्य स्वागत, खिलाड़ियों ने साझा की सफलता की कहानी

संवाद सहयोगी, धर्मशाला। एशियन गेम्स का सफर आसान नहीं रहा। लंबे समय की मेहनत ने ही सफलता दिलाई है। धर्मशाला पहुंचने पर सोमवार को तीनों खिलाड़ियों पुष्पा राणा, ज्योति और भावना ने स्वागत के बाद ये विचार साझा किए।

एशियन गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम की सफलता के बाद कप्तान पुष्पा राणा और खिलाड़ी भावना ठाकुर व ज्योति धर्मशाला पहुंचीं और उनका ढोल नगाड़ों से स्वागत किया। भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र साई सेंटर की खिलाड़ियों ने ढोल पर झूम कर खुशी व्यक्त की। खिलाड़ियों का तिलक लगाकर व पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया।

स्वर्ण जीत कर लौटी तीनों खिलाड़ियों ने अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत, टीम यूनिटी, कोचिंग स्टाफ और परिवार के सहयोग को दिया। खिलाड़ियों ने कहा कि एशियन गेम्स उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण मंच था और इसके लिए उन्होंने लंबे समय तक सुबह-शाम कड़ा अभ्यास किया था। जिसमें उन्हें सेंटर आफ एक्सीलेंस के स्टाफ का पूरा सहयोग मिला और कोच का मार्गदर्शन भी। तीनों ही खिलाड़ी वाया रोड चंडीगढ़ से धर्मशाला पहुंची।

देश को सम्मान दिलवाने वाली इन तीनों खिलाड़ियों को सरकार से अब रोजगार दिलवाने की उम्मीद है। उधर, साई के सहायक निदेशक जेपी शाहनी ने कहा कि यह हिमाचल और खेल प्राधिकरण के लिए गौरव की बात है। मैं समझता हूं कि मेडल लाना खिलाड़ियों की प्रतिभा और कोच की कोचिंग के अलावा सेंटर के ऊपर निर्भर है कि वह किस प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं।

भारतीय महिला कबड्डी टीम में सेंटर की तीन खिलाड़ी शामिल थीं, जिनमें एक कप्तान थी। यह गर्व की बात है। आने वाले समय में भी सभी खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही उम्मीद है कि प्रदेश सरकार भी साथ दे। स्वर्ण विजेता खिलाड़ियों का हर्षोल्लास से स्वागत किया गया है।