12 देशों के कलाकार, 24 देशों की भागीदारी और 346 देवी-देवताओं को न्योता... कुल्लू दशहरा में दिखेगा आस्था और संस्कृति का संगम

राज्य ब्यूरो, शिमला। देवभूमि कुल्लू में इस बार दशहरा उत्सव में 12 देशों के कलाकार अपनी संस्कृति के रंग बिखेरेंगे, जबकि 24 देशों की भागीदारी की उम्मीद है। देव आस्था और वैश्विक संस्कृति के संगम वाले इस सात दिवसीय उत्सव के लिए अब तक 346 स्थानीय देवी-देवताओं को निमंत्रण भेजे जा चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा 21 से 27 अक्टूबर तक आयोजित होगा। उत्सव का पूर्वावलोकन समारोह बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा आयोजन समिति के अध्यक्ष एवं विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने बताया कि राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता 21 अक्टूबर को उत्सव का शुभारंभ करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू समापन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ड्रोन और लेजर शो उत्सव की रौनक थाईलैंड, मिस्र, उज्बेकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान और अमेरिका सहित करीब 12 देशों ने भागीदारी की पुष्टि की है। इस बार ग्लोबल डांस कार्यक्रम प्रमुख आकर्षण होगा, जिसमें विदेशी कलाकारों के साथ हिमाचल के लोकनृत्यों की छटा भी देखने को मिलेगी। ड्रोन और लेजर शो उत्सव की रौनक बढ़ाएंगे।