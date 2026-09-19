हिमाचल की सेब मंडियों में आढ़तियों पर APMC का शिकंजा, 12 के चालान कटे; किसानों से अपील

जागरण टीम, शिमला। शिमला, किन्नौर व सोलन जिले में सेब सीजन के बीच मंडियों में नियमों को ताक पर रखकर काम करने वाले आढ़तियों पर कृषि उपज मंडी समिति (एपीएमसी) ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नियमों के उल्लंघन पर अब तक 12 आढ़तियों के चालान किए गए हैं। इनमें सोलन की मंडियों में सात, शिमला व किन्नौर के तहत आने वाली मंडियों में पांच आढ़तियों पर कार्रवाई की गई है।

हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध निदेशक के निर्देश के बाद मंडियों में प्रवर्तन अभियान शुरू किया गया है। नियमों का पालन सुनिश्चित करवाने के लिए कृषि उपज मंडी समिति सोलन और कृषि उपज मंडी समिति शिमला एवं किन्नौर की टीमें सक्रिय हो गई हैं। कृषि विपणन बोर्ड ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि मंडियों में नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।