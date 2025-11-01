हिमाचल में होगी एंटी चिट्टा रैली, मुख्यमंत्री सहित विधायक भी लेंगे भाग, पुलिस विभाग में गठित होगा विशेष सेल
हिमाचल प्रदेश में 15 नवंबर से चिट्टे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य चिट्टे को पूरी तरह से खत्म करना है, जिसके लिए राज्य स्तर से पंचायत स्तर तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। पुलिस विभाग में एक विशेष सेल का गठन किया जाएगा, जो चिट्टा माफिया पर नकेल कसेगा।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में 15 नवंबर से चिट्टे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई आरंभ की जा रही है। चिट्टे के समूल नाश के लिए चिट्टे के खिलाफ आगामी तीन माह तक व्यापक और बहुस्तरीय अभियान आयोजित किया जाएगा। राज्यस्तर पर मुख्यमंत्री स्वयं इस अभियान की निगरानी करेंगे।
यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को शिमला में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि इस अभियान का शुभारंभ 15 नवंबर को शिमला के रिज मैदान से चौड़ा मैदान तक एंटी चिट्टा रैली से किया जाएगा। इस रैली में प्रदेश से विधायक, गणमान्य व्यक्ति, छात्र और समाज के सभी वर्गों के लोग हिस्सा लेंगे। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे।
पंचायत स्तर तक जागरूकता कार्य होंगे
प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किए जाने जाने वाले तीन माह के अभियान के दौरान राज्य स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक सरकार के प्रतिनिधि, पुलिस, विभिन्न विभाग, स्वयंसेवक, विद्यार्थी और अन्य लोग जागररूकता का कार्य करेंगे। इस दौरान नशा निवारण जागरूकता पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
जिला और उपमंडल स्तर पर भी होंगी रैली
अभियान के दौरान जिला, उपमंडल और अन्य स्तरों पर भी एंटी चिट्टा रैलियां आयोजित की जाएंगी। महाविद्यालयों में एंटी चिट्टा वालंटियर तैयार किये जाएंगे। पुलिस विभाग द्वारा अभियान को सफल बनाने के लिए विस्तृत योजना तैयार की जाएगी।
ये रहे उपस्थित
बैठक में उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, मुख्य सचिव संजय गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह केके पंत, पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, सचिव वित्त डा. अभिषेक जैन और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
पंचायत स्तर की नशा निवारण समितियां
नशा निवारण समितियां पंचायत स्तर पर नशा निवारण, चिट्टे के अवैध कारोबार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। प्रदेश में मादक पदार्थों और नशे के सेवन एवं अवैध कारोबार को रोकने के लिए पंचायत स्तर पर नशा निवारण समितियों का गठन का किया जाएगा। इसके लिए अधिसूचना पहले ही जारी कर दी गई है। समिति में अध्यक्ष सहित सात सदस्य होंगे। समितियों की हर माह नियमित रूप से बैठक आयोजित की जाएंगी, जिसमें क्षेत्र में चिट्टा व चिट्टा से संबंधित गतिविधियों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर इसे कानून प्रवर्तन एजेंसियों से साझा किया जाएगा।
ये समितियां स्कूलों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर नशा निवारण व इससे होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेंगी। ये समितियां जिला में संबंधित उपायुक्त के माध्यम से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी और समन्वय भी स्थापित करेंगी।
चिट्टे के समूल नाश को पुलिस विभाग में होगा सेल गठित
प्रदेश में चिट्टे के समूल नाश के लिए पुलिस विभाग में एक विशेष सेल गठित किया जाएगा। जल्द ही इस सेल को क्रियाशील किया जाएगा। जो इन्ही मामलों में शामिल युवाओं को इसकी चपेट से बाहर निकालने के अलावा चिट्टा माफिया पर नकेल कसने और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करेगा प्रदेश में चिट्टा से सबसे अधिक प्रभावित पंचायतें चिन्हित कर ली गई हैं। इन पंचायतों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जएगा।
चिट्टे के प्रति जागरूकता को दैनिक जागरण ने चलाया अभियान
चिट्टे से युवाओं की हो रही मौत और युवा पीढ़ी पर पड़ रहे प्रभा के प्रति जागरूकता के लिए दैनिक जागरण ने धंसता हिमाचल विशेष अभियान चलाया। जिसमें स्कूलों और महाविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम सहित रैली आयोजित की गई। हर परिवार की सबसे बड़ी चिंता युवाओं में बढ़ती नशे की लत है।
प्रदेश में 90 के करीब स्थान चिन्हित जो चिट्टे के केंद्र
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और सीआइडी ने चिट्टे को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में 90 के करीब ऐसे स्थानों का पता लगाया है जो चिट्टे के लिए सबसे संवेदनशील है और माफिया ने वहां पर ड्रग पेडलर तैयार किए हुए हैं। इन स्थानों पर छापेमारी कर चिट्टे के मायाजाल को फैलाने से रोका जा रहा है।
