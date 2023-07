Himachal: अमित शाह ने CM सुक्खू से फोन पर की बात, बारिश से तबाही पर हरसंभव मदद का दिया भरोसा

Himachal Rain मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रदेश में हुई भारी तबाही के संबंध में केंद्रीय मंत्री शाह को अवगत करवाया। उन्होंने चंबा कुल्लू और मंडी जिला में पुराने पुल बहने की जानकारी दी। लारजी विद्युत परियोजना को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मॉनसून की वर्षा ने भारी तबाही मचाई है। प्रदेश सरकार वर्षा से हुए नुकसान को लेकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को भेजेगी।

अमित शाह ने सुक्खू से फोन पर बात कर हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया।

राज्य ब्यूरो, शिमला: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की वर्षा से हुए भारी नुकसान को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से फोन पर बात की। उन्होंने भारी वर्षा से हुए नुकसान की जानकारी प्राप्त की और मुख्यमंत्री सुक्खू को हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया। शाह को हालात से कराया अवगत मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रदेश में हुई भारी तबाही के संबंध में केंद्रीय मंत्री शाह को अवगत करवाया। उन्होंने चंबा, कुल्लू और मंडी जिला में पुराने पुल बहने की जानकारी दी। लारजी विद्युत परियोजना को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मॉनसून की वर्षा ने भारी तबाही मचाई है। केंद्र सरकार को भेजी जाएगी रिपोर्ट प्रदेश सरकार वर्षा से हुए नुकसान को लेकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को भेजेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार सतर्क रहने तथा लोगों से नदियों और नालों के पास न जाने की भी अपील की। उन्होंने प्रदेशवासियों से जिला प्रशासन के साथ सहयोग करने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना करने का भी आग्रह किया। इस संबंध में उन्होंने जिला उपायुक्त से बात की और लोगों को नदी-नालों से दूर रहने के लिए कहा।

