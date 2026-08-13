'पहले ही घाटे में कारोबार', हिमाचल में पेट्रोल-डीजल सेस से भड़के निजी बस-टैक्सी ऑपरेटर; सुक्खू सरकार से की बैठक की मांग

राज्य ब्यूरो, शिमला। पेट्रोल-डीजल पर सरकार की ओर से लगाए गए 60 पैसे प्रति लीटर सेस को लेकर प्रदेश के निजी बस और टैक्सी आपरेटरों में रोष है। आपरेटरों का कहना है कि पहले से घाटे में चल रहे निजी परिवहन कारोबार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल दिया गया है। इसका असर आम वाहन मालिकों के साथ निजी बस और टैक्सी ऑपरेटरों पर भी पड़ेगा।



बस एंड कार कन्फेडरेशन आफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष मनोज राणा और हिमाचल निजी बस आपरेटर संघ के महासचिव रमेश कमल ने कहा कि सेस से एक निजी बस आपरेटर का रोजाना करीब 150 रुपये और मासिक लगभग 4500 रुपये खर्च बढ़ गया है। सेस लागू होने के बाद शिमला में पेट्रोल 103.27 रुपये और डीजल 95.21 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है।



निजी बस और टैक्सी आपरेटरों ने सरकार से अगले 10 दिन में मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री तथा वित्त एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ विशेष बैठक बुलाने की मांग की है। उनका कहना है कि बैठक महज औपचारिकता न हो, बल्कि निजी परिवहन कारोबार को संकट से उबारने के लिए समयबद्ध और ठोस फैसले लिए जाएं।