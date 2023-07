Agniveer Recruitment: भारतीय वायु सेना भर्ती के लिए 27 जुलाई से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन, जानिए पूरी प्रक्रिया

भारतीय वायुसेना विंग कमांडर एसवीजी रेड्डी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय वायु सेना अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायु प्रवेश चयन परीक्षा के लिए अविवाहित भारतीय पुरुष और महिला उम्मीदवारों से आनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। चयन परीक्षा के लिए आनलाइन पंजीकरण 27 जुलाई सुबह 10 बजे से 17 अगस्त 11 बजे तक आवेदन कर सकते हैं।

वायु सेना के लिए 27 जुलाई से 17 अगस्त तक आनलाइन पंजीकरण करें आवेदक।

शिमला,जागरण संवाददाता। भारतीय वायुसेना विंग कमांडर एसवीजी रेड्डी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय वायु सेना अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायु प्रवेश चयन परीक्षा के लिए अविवाहित भारतीय पुरुष और महिला उम्मीदवारों से आनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। उम्मीदवार चयन परीक्षा के लिए आनलाइन पंजीकरण 27 जुलाई सुबह 10 बजे से 17 अगस्त 11 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण और परीक्षा शुल्क 250 रुपये निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन परीक्षा तिथियां 13 अक्टूबर से शुरू होगी। पंजीकरण के लिए जन्मतिथि 27 जून 2023 और 27 दिसंबर 2006 के बीच होनी चाहिए। भर्ती प्रक्रिया के लिए शैक्षणिक योग्यताएं विज्ञान विषय में केंद्रीय, राज्य सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्डों से गणित, भौतिकी और अंग्रेजी के साथ इंटरमीडिएट, 12वीं और समकक्ष परीक्षा कुल मिलाकर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों और अंग्रेजी में 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। उन्होंने बताया कि विज्ञान विषयों के अलावा केंद्रीय, राज्य सरकार की ओर से मान्यता शिक्षा बोर्डों से किसी भी स्ट्रीम या विषयों में इंटरमीडिएट या 12वीं समकक्ष परीक्षा कुल मिलाकर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक और अंग्रेजी में 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण की हो। केंद्रीय, राज्य सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्डों से दो साल का व्यावसायिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण,कुल मिलाकर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ और व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अंग्रेजी में 50 प्रतिशत अंक या इंटरमीडिएट या मैट्रिकुलेशन में अगर अंग्रेजी वोकेशनल में विषय नहीं है।

Edited By: Paras Pandey