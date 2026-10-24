हिमाचल में प्रशासनिक फेरबदल, दो जिलों के बदले DC; निवेदिता नेगी को लाहुल और किरण भड़ाना को बिलासपुर की कमान

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए दो जिलों के उपायुक्त (डीसी) बदल दिए हैं। शनिवार को जारी अधिसूचना के अनुसार बिलासपुर के उपायुक्त राहुल कुमार को हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) का प्रबंध निदेशक लगाया गया है। शिवम प्रताप सिंह को अतिरिक्त कार्यभार से भारमुक्त करेंगे।

वहीं, लाहुल-स्पीति की उपायुक्त किरण भड़ाना को बिलासपुर का नया उपायुक्त लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की सचिव निवेदिता नेगी को लाहुल-स्पीति का उपायुक्त लगाया गया है। सरकार ने सचिव स्तर पर भी जिम्मेदारियों में बदलाव किया है। सचिव (राज्य कर एवं आबकारी) डा..यूनुस को सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा संसदीय कार्य) का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। इस जिम्मेदारी से मुख्यमंत्री के सचिव व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आइएएस आशीष सिंहमार को मुक्त किया गया है।