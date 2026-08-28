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अच्छी खबर: हिमाचल में 870 पदों पर फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया शुरू, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी

By Anil Thakur Edited By: Prince Sharma
Updated: Fri, 28 Aug 2026 11:06 AM (IST)

हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 870 शारीरिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसकी जानकारी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने दी।

तस्वीर एआई द्वारा जनरेट की गई है।

तस्वीर एआई द्वारा जनरेट की गई है।

HighLights

  1. हिमाचल में 870 शारीरिक शिक्षकों की भर्ती शुरू

  2. शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने दी जानकारी

  3. जाहू औद्योगिक क्षेत्र के लिए केंद्र से बजट की मांग

राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शारीरिक शिक्षकों की कमी जल्द दूर होगी। शारीरिक शिक्षकों के 870 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

विधायक विनोद कुमार के प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि इन पदों को भरने के लिए आरक्षण रोस्टर और बैकलाग को पूरी तरह से कवर किया है।

इनमें सामान्य वर्ग के 323, अनुसूचित जाति के 156, अन्य पिछड़ा वर्ग के 133, अनुसूचित जनजाति के 39 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 79 पद शामिल हैं। विशेष कोटा के तहत पूर्व सैनिक सैल द्वारा 118, दिव्यांगों के लिए 37 और स्पोर्ट्स सैल के जरिए 24 पद भरे जा रहे हैं। ये भर्तियां बैचवाइज आधार तथा राज्य चयन आयोग के माध्यम से की जा रही हैं।

केंद्र ने बजट नहीं दिया तो सीएम से करेंगे मांग: हर्षवर्धन

विधायक सुरेश कुमार के प्रश्न के उत्तर में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि भोरंज के जाहू में औद्योगिक क्षेत्र विकास का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। इस औद्योगिक क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के लिए 16.58 करोड़ रुपये की परियोजना तैयार कर केंद्र सरकार को भेजी है।

इसमें 10.50 करोड़ रुपये केंद्र और 6.08 करोड़ की धनराशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जानी है। यदि केंद्र सरकार यह राशि नहीं देती है तो मुख्यमंत्री से यह मामला उठाया जाएगा।