हिमाचल में CBSE स्कूलों को मिले 85 इतिहास शिक्षक, हर महीने मिलेगी 30000 रुपये सैलरी

राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेश सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में इतिहास विषय के 85 शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं।

इन शिक्षकों को 30,000 रुपये प्रतिमाह का निश्चित मानदेय दिया जाएगा। यह भुगतान शैक्षणिक वर्ष में 10 माह की अवधि के लिए होगा।

शिक्षकों की नियुक्तियां पूरी तरह अस्थायी आधार पर पांच वर्ष की अवधि के लिए की गई हैं। नियुक्तियां प्रदेश सरकार की ओर से सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की सेवाएं लेने के लिए अधिसूचित योजना के तहत की गई हैं।