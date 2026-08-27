हिमाचल में CBSE स्कूलों को मिले 85 इतिहास शिक्षक, हर महीने मिलेगी 30000 रुपये सैलरी
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में इतिहास विषय के 85 शिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति की है।
HighLights
85 इतिहास शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश जारी
सीबीएसई संबद्ध सरकारी स्कूलों में अस्थायी पदस्थापन
30,000 रुपये मासिक मानदेय, पांच वर्ष की अवधि
राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेश सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में इतिहास विषय के 85 शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं।
इन शिक्षकों को 30,000 रुपये प्रतिमाह का निश्चित मानदेय दिया जाएगा। यह भुगतान शैक्षणिक वर्ष में 10 माह की अवधि के लिए होगा।
शिक्षकों की नियुक्तियां पूरी तरह अस्थायी आधार पर पांच वर्ष की अवधि के लिए की गई हैं। नियुक्तियां प्रदेश सरकार की ओर से सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की सेवाएं लेने के लिए अधिसूचित योजना के तहत की गई हैं।
नियुक्त शिक्षकों को योजना में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के साथ सरकार की ओर से समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना होगा।
यहां देखें पूरी लिस्ट- PDF खोंले
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