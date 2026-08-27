82 सड़कें बंद और 1176 करोड़ का नुकसान... हिमाचल में 31 अगस्त से मानसून सक्रिय, 1 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, हिमाचल में 31 अगस्त से मानसून फिर सक्रिय होगा और 1 सितंबर को अति भारी वर्षा का अलर्ट है, जिसका असर 3 सितंबर तक रहेगा।
HighLights
31 अगस्त से मानसून सक्रिय, 1 सितंबर को अति भारी वर्षा का अलर्ट।
राज्य में 82 सड़कें, 13 पेयजल योजनाएं, 5 ट्रांसफार्मर बाधित।
मानसून से हिमाचल को 1176.22 करोड़ रुपये का भारी आर्थिक नुकसान।
राज्य ब्यूरो, शिमला। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 31 अगस्त से मानसून की सक्रियता एक बार फिर तेज होगी। 1 सितंबर को प्रदेश में कई स्थानों पर अति भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है।
इसका प्रभाव 3 सितंबर तक रहने का अनुमान है। 26 से 31 अगस्त के बीच हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहेगी। प्रदेश में कुछ एक स्थानों पर मध्यम व भारी वर्षा दर्ज की गई है। बीते चौबीस घंटों के दौरान राज्य भर में 82 सड़कें यातायात के लिए पूरी तरह बाधित हो गई हैं।
सबसे ज्यादा मंडी जिला में 37 सड़कें, कुल्लू में 20, कांगड़ा में 7, सिरमौर व चंबा में 5-5, ऊना में 4 और शिमला में 3 सड़कें बंद हैं। प्रदेश में 13 पेयजल योजनाएं और 5 ट्रांसफार्मर भी ठप हैं, जिन्हें दुरुस्त करने के लिए प्रशासन मुस्तैद है।
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जल शक्ति विभाग को 258 करोड़ का नुकसान
प्रदेश में बीते चौबीस घंटों के दौरान श्री नैना देवी जी बिलासपुर में 86.4 मिलीमीटर, कांगड़ा में 45.8,अंब ऊना में 38.8, नंगल डैम 38.4, नालागढ़ 35, धर्मशाला 27.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई।
प्रदेश को अब तक मानसून सीजन के दौरान लगभग 1176.22 करोड़ की भारी आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा है।लोक निर्माण विभाग को 890.21 करोड़ का नुकसान हुआ है। जल शक्ति विभाग को 258.61 करोड़ का नुकसान हुआ है।
प्रदेश में कहा कितना तापमान
शिमला 16.6 22.5
सुंदरनगर 22.5 33.0
भुंतर 21.4 32.0
धर्मशाला 17.5 30.0