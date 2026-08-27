82 सड़कें बंद और 1176 करोड़ का नुकसान... हिमाचल में 31 अगस्त से मानसून सक्रिय, 1 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट

राज्य ब्यूरो, शिमला। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 31 अगस्त से मानसून की सक्रियता एक बार फिर तेज होगी। 1 सितंबर को प्रदेश में कई स्थानों पर अति भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है।

इसका प्रभाव 3 सितंबर तक रहने का अनुमान है। 26 से 31 अगस्त के बीच हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहेगी। प्रदेश में कुछ एक स्थानों पर मध्यम व भारी वर्षा दर्ज की गई है। बीते चौबीस घंटों के दौरान राज्य भर में 82 सड़कें यातायात के लिए पूरी तरह बाधित हो गई हैं।

सबसे ज्यादा मंडी जिला में 37 सड़कें, कुल्लू में 20, कांगड़ा में 7, सिरमौर व चंबा में 5-5, ऊना में 4 और शिमला में 3 सड़कें बंद हैं। प्रदेश में 13 पेयजल योजनाएं और 5 ट्रांसफार्मर भी ठप हैं, जिन्हें दुरुस्त करने के लिए प्रशासन मुस्तैद है।