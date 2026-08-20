कुल्लू के पतलीकूहल स्कूल में मिड-डे मील की खीर खाने से 47 बच्चों की बिगड़ी तबीयत, शिक्षा विभाग ने शुरू की जांच

राज्य ब्यूरो, शिमला। कुल्लू के पतलीकूहल स्थित बाड़ी प्राइमरी स्कूल में मंगलवार को मिड-डे मील में परोसी गई खीर खाने के बाद करीब 47 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। खीर खाने के कुछ देर बाद बच्चों को उल्टियां होने लगीं। इसके बाद प्रभावित बच्चों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पतलीकूहल पहुंचाया गया। घटना के बाद शिक्षा विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रभावित 47 बच्चों में से 44 को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि तीन बच्चों का उपचार जारी है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच करवाई जा रही है। जांच में यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षा मंत्री ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश प्रारंभिक रिपोर्ट में बच्चों के बीमार होने के पीछे पीने के पानी की स्वच्छता में कमी की संभावना जताई गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूलों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए आरओ की व्यवस्था पहले से की गई है। इसके बावजूद कहीं भी लापरवाही पाए जाने पर उसे गंभीरता से लिया जाएगा।