हिमाचल कांग्रेस में 40 पदाधिकारियों की होगी नियुक्ति, रजनी पाटिल से संगठन विस्तार की चर्चा कर दिल्ली से लौटे विनय कुमार

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी संगठनात्मक विस्तार करने जा रही है। पार्टी में चालीस के करीब नए पदाधिकारियों को तैनात किया जाएगा। सचिव व प्रवक्ता के पद पर इन्हें तैनाती मिलेगी। संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए संगठनात्मक विस्तार किया जा रहा है।

पार्टी हाईकमान ने महासचिव व उपाध्यक्ष पद पर पहले तैनाती की थी। सूत्रों के मुताबिक कुछ और वरिष्ठ सदस्यों को वरिष्ठ उपाध्यक्ष व महासचिव के पद पर तैनात किया जा सकता है। दिल्ली दौरे पर गए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल के साथ इसको लेकर विस्तृत चर्चा की है।

सूची में शामिल हर नाम पर मंथन किया गया है। उनका पार्टी के महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल से मिलने का कार्यक्रम था। उनके पहले से तय व्यस्त कार्यक्रम के चलते यह मुलाकात नहीं हो पाई है। वह सोमवार को वापिस शिमला लौट आए हैं।