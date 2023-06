Shimla: शादी समारोह से लौट रहे परिवार की गम में बदली खुशियां, 500 मीटर की खाई में गिरी कार; चार लोगों की मौत

Accident In Shimla हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के रामपुर थाना क्षेत्र में भद्राश रोहडू लिंक मार्ग पर शलून कैची के पास एक कार दुर्घटना का शिकार हो गई। कार 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी जिसमें चार लोगों की मौत हो गई है और एक युवती घायल हो गई है। सभी शादी समारोह से वापस लौट रहे थे।

शादी समारोह से लौट रहे परिवार की कार 500 मीटर गहरी खाई में गिरी (फाइल फोटो)

शिमला, पीटीआई। शिमला में आज सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, इसमें चार लोगों की मौत हो गई है। दरअसल, शिमला जिले के भद्राश-रोहरू लिंक रोड कैची के पास एक कार दुर्घटना का शिकार हो गई। कार अचानक से 400 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। शिमला के रामपुर में हुए इस हादसे में एक युवती समेत 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं, एक युवती घायल बताई जा रही है। शादी से लौट रहे थे लोग जानकारी के मुताबिक, कार में सवार लोग एक शादी में शामिल होने के बाद देवठी लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि घायल युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। कार में सभी लोग रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। हालांकि कार 500 मीटर गहरी खाई में कैसे जा गिरी, अभी इसका पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फायर ब्रिगेड की मदद से खाई से निकाले गए शव सब इंस्पेक्टर जयदेव ने कहा कि पीड़ितों के शवों को फायर ब्रिगेड की मदद से खाई से बाहर निकाला गया। मृतकों की पहचान गांव कुकही डाकघर दरकाली तहसील रामपुर, अविनाश मांटा (24), चकली (रामपुर) शिमला, सुमन (22) गांव कुकही डाकघर दरकाली (रामपुर), हिमानी (22), और संदीप (40) गांव कुकही डाकघर दरकाली तहसील रामपुर के तौर पर हुई है। हादसे में शिवानी (22), गांव कुकही डाकघर दरकाली घायल है। मृतकों को 25-25 हजार रुपये का मिलेगा मुआवजा हादसे की पुष्टि करते हुए डीएसपी रामपुर शिवानी महला ने बताया कि कार हादसे में चार लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक युवती घायल हो गई है। उपमंडलाधिकारी रामपुर निशांत तोमर ने बताया कि कार हादसे के मृतकों को 25-25 हजार रुपये, जबकि घायल को 10 हजार रुपये की फौरी राहत राशि जारी की गई है।

