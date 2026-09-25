हिमाचल में 2027 में सेवानिवृत्त होंगे 22 अधिकारी, सचिवालय में घटेंगे अफसर; देखें लिस्ट

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा (एचएएस) के 9 और हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा (एचपीएसएस) के 13 अधिकारी 2027 में सेवानिवृत्त होंगे।

हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग ने 22 अधिकारियों की सेवानिवृत्ति संबंधी अधिसूचना जारी की है। ऐसे में सचिवालय में अधिकारियों की संख्या कम हो जाएगी। सेवानिवृत्त होने वाले एचएएस अधिकारियों में 2011 से 2024 बैच के अधिकारी हैं।

सेवानिवृत होने वाले अधिकारियों में

नाम बैच पद सेवानिवृत्ति

ज्ञान सागर नेगी 2011 एडीएम (प्रोटोकाल) शिमला 31 मार्च 2027

डा. विकास सूद 2012 अतिरिक्त सचिव तकनीकी शिक्षा व जल शक्ति विभाग 30 नवंबर 2027

नीरज गुप्ता 2012 अतिरिक्त निदेशक, आइजीएमसी 28 फरवरी 2027

सूरी दास नेगी 2014 अतिरिक्त आयुक्त, परिवहन 30 अप्रैल 2027

चेतना खड़वाल 2015 सचिव, राज्य सूचना आयोग 30 सितंबर 2027

कुलदीप सिंह पटियाल 2015 सहायक आयुक्त, उपायुक्त कार्यालय मंडी 30 नवंबर 2027

सुरेंद्र सिंह राठौर 2016 अतिरिक्त निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति मामले 30 सितंबर 2027

संजीत सिंह 2020 एसडीएम हमीरपुर एवं सहायक आयुक्त, हमीरपुर 28 फरवरी 2027

देवी राम 2024 एसडीएम, चच्योट मंडी 31 मार्च 2027

हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा अधिकारी