हिमाचल में 2027 में सेवानिवृत्त होंगे 22 अधिकारी, सचिवालय में घटेंगे अफसर; देखें लिस्ट
हिमाचल प्रदेश में 2027 में 9 एचएएस और 13 सचिवालय सेवा अधिकारी सेवानिवृत्त होंगे। कार्मिक विभाग ने कुल 22 अधिकारियों की सेवानिवृत्ति संबंधी अधिसूचना जारी की है।
HighLights
2027 में 9 एचएएस अधिकारी होंगे सेवानिवृत्त।
13 सचिवालय सेवा अधिकारी भी 2027 में होंगे सेवानिवृत्त।
कार्मिक विभाग ने कुल 22 अधिकारियों की अधिसूचना जारी की।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा (एचएएस) के 9 और हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा (एचपीएसएस) के 13 अधिकारी 2027 में सेवानिवृत्त होंगे।
हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग ने 22 अधिकारियों की सेवानिवृत्ति संबंधी अधिसूचना जारी की है। ऐसे में सचिवालय में अधिकारियों की संख्या कम हो जाएगी। सेवानिवृत्त होने वाले एचएएस अधिकारियों में 2011 से 2024 बैच के अधिकारी हैं।
सेवानिवृत होने वाले अधिकारियों में
नाम बैच पद सेवानिवृत्ति
- ज्ञान सागर नेगी 2011 एडीएम (प्रोटोकाल) शिमला 31 मार्च 2027
- डा. विकास सूद 2012 अतिरिक्त सचिव तकनीकी शिक्षा व जल शक्ति विभाग 30 नवंबर 2027
- नीरज गुप्ता 2012 अतिरिक्त निदेशक, आइजीएमसी 28 फरवरी 2027
- सूरी दास नेगी 2014 अतिरिक्त आयुक्त, परिवहन 30 अप्रैल 2027
- चेतना खड़वाल 2015 सचिव, राज्य सूचना आयोग 30 सितंबर 2027
- कुलदीप सिंह पटियाल 2015 सहायक आयुक्त, उपायुक्त कार्यालय मंडी 30 नवंबर 2027
- सुरेंद्र सिंह राठौर 2016 अतिरिक्त निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति मामले 30 सितंबर 2027
- संजीत सिंह 2020 एसडीएम हमीरपुर एवं सहायक आयुक्त, हमीरपुर 28 फरवरी 2027
- देवी राम 2024 एसडीएम, चच्योट मंडी 31 मार्च 2027
हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा अधिकारी
- पुनीत सेठ उप सचिव परिवहन एवं उप मुख्यमंत्री कार्यालय 31 दिसंबर 2027
- वंदना उप सचिव (एसए) 31मार्च 2027
- राजेश गौतम अवर सचिव वित्त 31 अक्टूबर 2027
- संजना शर्मा अवर सचिव (आरपीजी) 31 जनवरी 2027
- नारायण सिंह अवर सचिव पशुपालन 31 मई 2027
- रमेश चंद अवर सचिव उद्योग 30 अप्रैल 2027
- हेम सिंह अवर सचिव शिक्षा 28 फरवरी 2027
- ओम प्रकाश अवर सचिव सूचना एवं जनसंपर्क एवं भाषा एवं संस्कृति 30 सितंबर 2027
- उमेश जसवाल प्रधान निजी सचिव, उपाध्यक्ष कार्यालय राज्य योजना बोर्ड 31 जुलाई 2027
- राजेश भारद्वाज प्रधान निजी सचिव, पीडब्ल्यूडी व शहरी विकास मंत्री कार्यालय 30 अप्रैल 2027
- सरोज सिंह प्रधान निजी सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय 31 दिसंबर 2027
- अलाउद्दीन मोहम्मद वरिष्ठ विशेष निजी सचिव उप मुख्यमंत्री कार्यालय 31 जनवरी 2027
- नरेंद्र सिंह विशेष निजी सचिव कृषि एवं पशुपालन मंत्री कार्यालय 30 जून 2027