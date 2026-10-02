हिमाचल में 21 हजार गरीब परिवार बढ़े, अब कुल संख्या 2.87 लाख हुई; कल्याणकारी योजनाओं की तैयारी में जुटी सरकार

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल में गरीब परिवारों की संख्या घटने के बजाय बढ़ गई है। प्रदेश में अब नए सर्वे के आधार पर नौ चरण में करीब 2.87 लाख परिवार गरीब परिवारों की सूची में शामिल हुए हैं। पहले यह संख्या 2.66 लाख थी, यानी गरीब परिवारों की संख्या में करीब 21 हजार का इजाफा हुआ है।

नौवें चरण में गरीब परिवारों के चयन की प्रक्रिया के तहत अभी प्रकिया को पूरा किया गया और 1.09 लाख परिवारों का चयन किया है। प्रदेश में 2.87 लाख गरीब परिवारों में करीब 1.50 लाख ऐसे गरीब परिवारों का चयन हुआ है, जो इससे पहले कभी भी गरीब परिवारों की सूची में शामिल नहीं रहे। सरकार अब इन चयनित परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाएं तैयार कर और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है।

इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को केवल सूची में दर्ज करना नहीं, बल्कि उन्हें रोजगार, स्वरोजगार, आवास, सामाजिक सुरक्षा और अन्य सरकारी सहायता का लाभ दिलाना होगा। प्रदेश में पहले से बीपीएल सूची में दर्ज 2.66 लाख परिवारों में से 1.16 लाख ऐसे परिवार हैं जो पहले वाली सूची में शामिल थे।