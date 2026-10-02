हिमाचल में 21 हजार गरीब परिवार बढ़े, अब कुल संख्या 2.87 लाख हुई; कल्याणकारी योजनाओं की तैयारी में जुटी सरकार
हिमाचल प्रदेश में गरीब परिवारों की संख्या बढ़कर 2.87 लाख हो गई है, जिसमें 21 हजार परिवारों की वृद्धि दर्ज ...और पढ़ें
HighLights
हिमाचल में गरीब परिवारों की संख्या बढ़कर 2.87 लाख हुई
राज्य में 21 हजार नए गरीब परिवार सूची में जुड़े
सरकार रोजगार, आवास और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू करेगी
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल में गरीब परिवारों की संख्या घटने के बजाय बढ़ गई है। प्रदेश में अब नए सर्वे के आधार पर नौ चरण में करीब 2.87 लाख परिवार गरीब परिवारों की सूची में शामिल हुए हैं। पहले यह संख्या 2.66 लाख थी, यानी गरीब परिवारों की संख्या में करीब 21 हजार का इजाफा हुआ है।
नौवें चरण में गरीब परिवारों के चयन की प्रक्रिया के तहत अभी प्रकिया को पूरा किया गया और 1.09 लाख परिवारों का चयन किया है। प्रदेश में 2.87 लाख गरीब परिवारों में करीब 1.50 लाख ऐसे गरीब परिवारों का चयन हुआ है, जो इससे पहले कभी भी गरीब परिवारों की सूची में शामिल नहीं रहे। सरकार अब इन चयनित परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाएं तैयार कर और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है।
इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को केवल सूची में दर्ज करना नहीं, बल्कि उन्हें रोजगार, स्वरोजगार, आवास, सामाजिक सुरक्षा और अन्य सरकारी सहायता का लाभ दिलाना होगा। प्रदेश में पहले से बीपीएल सूची में दर्ज 2.66 लाख परिवारों में से 1.16 लाख ऐसे परिवार हैं जो पहले वाली सूची में शामिल थे।
नौवें चरण में बड़ी संख्या में परिवारों का सर्वे और सत्यापन किया गया। चयन के बाद सामने आए आंकड़ों ने पुराने रिकार्ड में दर्ज गरीब परिवारों की संख्या को पीछे छोड़ दिया है। इसमें शामिल पात्र महिलाओं को 1500 रुपये, 300 यूनिट निश्शुल्क बिजली, चरणबद्ध तरीके से आवास की सुविधा सहित स्वरोजगार व रोजगार के लिए उचित व्यवस्था की जाती है।