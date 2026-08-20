205 लोगों की मौत, 166 सड़कें बंद और 1033 करोड़ का नुकसान... हिमाचल में कुदरत का कहर जारी; 21 अगस्त तक यलो अलर्ट
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है, भूस्खलन और नालों के उफान से सड़कें, पेयजल और बिजली आपूर्ति बाधित हुई है।
HighLights
भारी बारिश से हिमाचल में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित।
भूस्खलन से 166 सड़कें, पेयजल-बिजली आपूर्ति बाधित।
मानसून में 205 मौतें, 1033 करोड़ रुपये से अधिक नुकसान।
राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन एक बार फिर बुरी तरह प्रभावित हो गया है। बुधवार को राज्य के कई हिस्सों में हुई मूसलाधार बारिश के चलते भूस्खलन, पेड़ गिरने और नालों के उफान से बुनियादी ढांचे को भारी क्षति पहुंची है।
बीते 24 घंटों के दौरान मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई। बिलासपुर, हमीरपुर और सोलन जिलों में सर्वाधिक 120 से 150 मिमी तक बादल बरसे। जबकि शिमला, कुल्लू, मंडी, चंबा और सिरमौर में 50 से 80 मिमी बारिश दर्ज की गई।
मौसम विभाग के अनुसार 23 अगस्त के बाद से प्रदेश में बारिश में कमी आएगी। 20 और 21 अगस्त को ऊना, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और सिरमौर जिलों में भारी बारिश की आशंका है। इसके बाद 22 से 25 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा।
1 एनएच सहित कुल 166 सड़कें बाधित
राज्य में एक नेशनल हाईवे समेत 166 सड़कें अवरुद्ध रहीं। वहीं, 222 पेयजल योजनाएं और 130 बिजली ट्रांसफार्मर ठप पड़ गए हैं। मानसून सीजन के दौरान राज्य में अब तक 205 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कुल नुकसान का आंकड़ा 1,033 करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 21 अगस्त तक कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
मंडी में सबसे ज्यादा असर, नेशनल हाईवे भी बंद
राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार, शाम तक मंडी जिले में सबसे अधिक 84 सड़कें और मंडी-कोटली-धर्मपुर नेशनल हाईवे (रोपड़ू के पास) बंद रहा। इसके अलावा कुल्लू में 35, सिरमौर में 12 तथा शिमला, ऊना, कांगड़ा व हमीरपुर में 6-6 मार्ग अवरुद्ध हैं।
बिजली आपूर्ति की बात करें तो लाहुल-स्पीति के स्पीति उपमंडल में 68 और हमीरपुर में 42 ट्रांसफार्मर बंद होने से कई क्षेत्र अंधेरे में डूबे रहे। पेयजल संकट भी गहरा गया है, जहां हमीरपुर में 107, सिरमौर में 55, बिलासपुर में 28 और कांगड़ा में 26 पेयजल स्कीमें प्रभावित हैं।
मयाड़ घाटी में बाढ़ से पुल डूबा, मार्ग कटा
लाहुल-स्पीति जिले की मयाड़ घाटी स्थित करपट और चौखंग नैनगार के गवाड़ी नाले में अचानक आई बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। करपट नाले का पुल जलमग्न हो गया, जिससे मुख्य सड़क संपर्क टूट गया और फसलों को क्षति पहुंची। राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई और सभी ग्रामीण सुरक्षित हैं। पानी का तेज बहाव घटने के बाद मार्ग बहाली का कार्य दोबारा शुरू किया जाएगा।
24 घंटों में वर्षा के प्रमुख आंकड़े
हमीरपुर जिला किे सुजानपुर टीहरा में 156 मिमी, नैना देवी (बिलासपुर) में 136 मिमी, नादौन (हमीरपुर) में 128 मिमी, धर्मशाला (कांगड़ा) में 127 मिमी, भरवीं (ऊना) में 118 मिमी, पालमपुर व गगल (कांगड़ा) में 111 मिमी वर्षा हुई।
प्रमुख स्थानों का तापमान
शहर, न्यूनतम, अधिकतम
- शिमला, 17.0, 24.5
- सुंदरनगर, 23.3, 31.1
- भुंतर, 21.2, 30.4
- कल्पा, 15.2, 21.7
- धर्मशाला, 20.1, 28.0
- ऊना, 20.3, 31.4
- नाहन, 21.9, 27.8
- केलंग, 13.8, 21.7
- सोलन, 21.0, 26.5
- मनाली, 18.6, 26.8
- कांगड़ा, 22.2, 30.6
- मंडी, 24.0, 32.4
- बिलासपुर, 22.0, 30.0
- हमीरपुर, 22.8, 31.6
- चंबा, 22.1, 27.9
- कुफरी, 15.5,19.0
- कुकुमसेरी, 12.1, -
- ताबो, 13.0, 26.2