43 दिनों में 163 लोगों की मौत, 257 घायल... हिमाचल में बारिश-भूस्खलन से हाहाकार, 910 करोड़ रुपये का नुकसान
हिमाचल प्रदेश में 43 दिनों के मानसून के दौरान प्राकृतिक आपदाओं और सड़क हादसों में 163 लोगों की मौत हुई है। ...और पढ़ें
HighLights
43 दिनों में 163 लोगों की मौत, 257 घायल हुए
मानसून आपदाओं से 70, सड़क हादसों में 93 मौतें
प्रदेश को 910.34 करोड़ रुपये का भारी नुकसान
राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेश में अब तक प्राकृतिक आपदाओं, हादसों और सड़क दुर्घटनाओं में कुल 163 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें मानसून से जुड़ी विभिन्न आपदाओं में 70 और सड़क हादसों में 93 लोगों ने जान गंवाई है।
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 30 जून से 11 अगस्त के बीच महज 43 दिनों से अधिक के समय में प्रदेश को कुल 910.34 करोड़ रुपये का भारी नुकसान झेलना पड़ा है।
प्राकृतिक आपदाओं और हादसों के कारण अब तक 163 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 257 लोग घायल हुए हैं और 1 व्यक्ति अब भी लापता है। प्राकृतिक हादसों में सबसे बड़ा कारण पेड़ या ऊंची चट्टानों से गिरना सामने आया है, जिससे 23 लोगों की मौत हुई है। वहीं, राज्य में भूस्खलन (लैंडस्लाइड) के कारण 14 लोगों की जान जा चुकी है।
मानसून अब तक में 70 लोगों ने जान गई
प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्राकृतिक कारणों से हुई 70 मौतों में भूस्खलन से कुल 14 मौतें दर्ज की गई हैं, जिनमें सबसे अधिक 13 मौतें अकेले लाहौल-स्पीति जिले में हुई हैं।
चंबा में भी भूस्खलन से 1 व्यक्ति की जान गई है। राज्य भर में 23 लोग पेड़ या ऊंची चट्टानों से फिसलकर गिर गए, जिससे उनकी जान चली गई। इसमें शिमला जिला में 6 मौतें, कुल्लू जिला में 5, चंबा जिला में 4, मंडी में 3, कांगड़ा जिला में 2, हमीरपुर, किन्नौर व सिरमौर जिलों में 1-1 मौत होने के आंकड़े सामने आए हैं।
खबरें और भी
मानसून के दौरान सांप के काटने से 7 लोगों की मौत हुई है, जिनमें कांगड़ा जिले में सर्वाधिक 4 मामले दर्ज किए गए। सिरमौर में 2 और ऊना में 1 व्यक्ति की जान गई। इस मौसम में करंट की चपेट में आने से 6 लोगों की जान गई, जिनमें कांगड़ा और ऊना में 2-2 तथा हमीरपुर व शिमला में 1-1 मामला सामने आया है। अन्य कारणों में डूबने से 4, आगजनी से 1 और अचानक आई बाढ़ से कांगड़ा में 1 व्यक्ति की मौत हुई है।
सड़क हादसों में 93 लोगों की गई जान
मानसून के दौरान राज्य की खस्ताहाल सड़कों और धुंध के कारण सड़क दुर्घटनाओं में भी भारी वृद्धि हुई। इस अवधि में कुल 93 लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार बने।
चंबा में सड़क दुर्घटनाओं के कारण सर्वाधिक 16 लोगों की मौत हुई है। अन्य जिलों कुल्लू में 13, सिरमौर में 12, शिमला में 11 और कांगड़ा में 10 लोगों ने सड़क हादसों में अपनी जान गंवाई है। सोलन में 8, ऊना में 6, किन्नौर में 5, बिलासपुर व लाहौल-स्पीति में 4-4, मंडी में 3 और हमीरपुर में 1 सड़क हादसा दर्ज किया गया है।