114 सड़कें बंद, 250 पेयजल योजनाएं बाधित... हिमाचल में आज कई जगहों पर होगी बारिश

राज्य ब्यूरो, शिमला। स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान प्रदेश में कुछ एक स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि एक सप्ताह तक मानसून के सक्रिय रहने का अनुमान है।

15 अगस्त को मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा जारी ताजा पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के चार जिलों कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का यलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण 114 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं।

इनमें मंडी में 39, कुल्लू में 33, शिमला में 13 सड़कें बंद हैं। राज्य भर में 250 पेयजल योजनाएं बाधित हैं। जिनमें मंडी जिले के विभिन्न उप-मंडलों में 212 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। 10 बिजली ट्रांसफसर्मर खराब हैं। 20 अगस्त तक अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है।

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 14, 17 और 18 अगस्त को अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी वर्षा की चेतावनी दी है। 15, 16, 19 और 20 अगस्त को भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई है। प्रदेश में बीते चौबीस घंटों में कांगड़ा जिले के धर्मशाला में सबसे अधिक 91 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा श्री नैना देवी जी में 44.6, नलागढ़ में 34 और शिमला में 21 मिलीमीटर वर्षा हुई।

प्रदेश में दिने के तापमान में करीब पांच डिग्री की गिरावट आई है। प्रदेश में अधिकतम तापमान में सबसे अधिक गिरावट केलंग में 4.8 डिग्री, भुंतर में 4.7, ऊना, बिलासपुर और मनाली में चार डिग्री की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी ताजा पूर्वानुमान के तहत चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि आगामी दिनों में भी राज्य के अलग-अलग हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना बनी रहेगी।

प्रशासन ने स्थानीय निवासियों, यात्रियों और पर्यटकों को नदियों, नालों तथा ढलान वाले संवेदनशील इलाकों से दूर रहने की हिदायत दी है। प्रदेश में 30 जून से 14 अगस्त के बीच राज्य में आपदाओं और सड़क हादसों के कारण कुल 177 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 77 लोगों ने भूस्खलन, फ्लैश फ्लड और डूबने व अन्य कारणों से जान गंवाई। जबकि 100 लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई।

आपदा में 271 लोग घायल हुए हैं और 5 लोग अभी भी लापता हैं। मानसून के इस दौर से प्रदेश को अब तक 955.74 करोड़ रुपये का कुल आर्थिक नुकसान हुआ है। लोक निर्माण विभाग सबसे अधिक नुकसान सड़कें और पुल टूटने से लगभग 717.15 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है।