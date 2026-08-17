हिमाचल में 109 सड़कें बंद और 937 करोड़ का नुकसान... सात जिलों में भारी बारिश और अचानक बाढ़ का अलर्ट

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर भारी वर्षा का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र, शिमला द्वारा जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के अनुसार सोमवार 17 अगस्त प्रदेश के आठ जिलों मंडी, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा, सिरमौर, शिमला और सोलन में कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा और अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है।

प्रदेश में वर्षा और भूस्खलन के कारण 109 सड़कें बंद हैं। इनमें सबसे ज्यादा मंडी में 43 और कुल्लू में 33 सड़कें बंद है। जिन्हें खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में 216 पेयजल योजनाएं जिनमें मंडी में 209 बंद हैं। जिसके कारण पानी की आपूर्ति पूरी तरह से प्रभावित है। 7 ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं।

धर्मशाला में भी हुई बारिश प्रदेश में सुबह कई स्थानों पर वर्षा हुई। धर्मशाला में 30 मिलीमीटर वर्षा हुई। जबकि बीते चौबीस घंटों के दौरान धर्मशाला में 112.6 मिलीमीटर, पालमपुर में 55 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। दिन के तापमान में एक से तीन डिग्री का अंतर आया है।

अधिकतर स्थानों पर वृद्धि दर्ज की गई है। ताबो में 2.8 डिग्री की वृद्धि के साथ 30 डिग्री जबकि प्रदेश में सबसे अधिक तापमान ऊना में 2.6 डिग्री की वृद्धि के साथ 35.2 डिग्री दर्ज किया गया है। मॉनसून के दौरान हो चुका 937.15 करोड़ का नुकसान प्रदेश में 30 जून को मानसून प्रवेश करने के बाद से अब तक 937.15 करोड़ के नुकसान का आकलन हो चुका है। जिसमें लोक निर्माण विभाग को 733.95 करोड़ रुपये और जल शक्ति विभाग को 216.40 करोड़ का नुकसान आंका गया है।