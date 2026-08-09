हिमाचल में सीबीएसई स्कूलों के 10 प्रधानाचार्यों का तबादला, शिक्षा विभाग का आदेश जारी

राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेश सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्धता प्राप्त सरकारी स्कूलों में प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 10 प्रधानाचार्यों के स्थानांतरण एवं नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से रविवार को इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना जारी की गई।

जारी आदेशों के तहत संबंधित प्रधानाचार्यों को तत्काल प्रभाव से अपने नए तैनाती स्थल पर कार्यभार संभालने और उचित माध्यम से विभाग को ज्चाइनिंग रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, जिन प्रधानाचार्यों की इन सीबीएसई स्कूलों में पूर्व से तैनाती थी, वे अगले आदेश तक संबंधित जिले के उपनिदेशक (स्कूल शिक्षा) कार्यालय में अपनी सेवाएं देंगे।

शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार जिन प्रधानाचार्यों की सीबीएसई स्कूलों में पहले से तैनाती थी, वे अगले आदेश तक संबंधित जिला उपनिदेशक स्कूल शिक्षा कार्यालय में सेवाएं देंगे। सभी प्रधानाचार्यों को तुंरत अपने नए पद स्थान पर कार्यभार संभालने और उचित माध्यम से विभाग को ज्वाइनिंग रिपोर्ट भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं।

जिला हमीरपुर में दीप्ति राणा को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल (जीएसएसएस) सामताना से शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, हमीरपुर। सुशील कुमार को जीएसएसएस चंबोह से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, बड़सर। अनिता को जीएसएसएस सलोह बेड़ी (ऊना) से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, अमलेहड़। राजेश कुमार को जीएसएसएस कुठेड (मंडी) से शहीद जितेंद्र मैमोरियल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सोहरी।

खबरें और भी





