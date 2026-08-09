हिमाचल में सीबीएसई स्कूलों के 10 प्रधानाचार्यों का तबादला, शिक्षा विभाग का आदेश जारी
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सीबीएसई संबद्ध सरकारी स्कूलों में प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 10 प्रधानाचार्यों के स्थानांतरण और नई तैनाती ...और पढ़ें
HighLights
सीबीएसई संबद्ध सरकारी स्कूलों में 10 प्रधानाचार्यों का तबादला।
प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लिए गए निर्णय।
तत्काल प्रभाव से नए तैनाती स्थल पर कार्यभार संभालने के निर्देश।
राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेश सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्धता प्राप्त सरकारी स्कूलों में प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 10 प्रधानाचार्यों के स्थानांतरण एवं नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से रविवार को इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना जारी की गई।
जारी आदेशों के तहत संबंधित प्रधानाचार्यों को तत्काल प्रभाव से अपने नए तैनाती स्थल पर कार्यभार संभालने और उचित माध्यम से विभाग को ज्चाइनिंग रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, जिन प्रधानाचार्यों की इन सीबीएसई स्कूलों में पूर्व से तैनाती थी, वे अगले आदेश तक संबंधित जिले के उपनिदेशक (स्कूल शिक्षा) कार्यालय में अपनी सेवाएं देंगे।
शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार जिन प्रधानाचार्यों की सीबीएसई स्कूलों में पहले से तैनाती थी, वे अगले आदेश तक संबंधित जिला उपनिदेशक स्कूल शिक्षा कार्यालय में सेवाएं देंगे। सभी प्रधानाचार्यों को तुंरत अपने नए पद स्थान पर कार्यभार संभालने और उचित माध्यम से विभाग को ज्वाइनिंग रिपोर्ट भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं।
जिला हमीरपुर में दीप्ति राणा को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल (जीएसएसएस) सामताना से शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, हमीरपुर। सुशील कुमार को जीएसएसएस चंबोह से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, बड़सर। अनिता को जीएसएसएस सलोह बेड़ी (ऊना) से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, अमलेहड़। राजेश कुमार को जीएसएसएस कुठेड (मंडी) से शहीद जितेंद्र मैमोरियल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सोहरी।
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जिला ऊना में अमर सिंह को जीएसएसएस ट्यूरी से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल-1, ऊना। हरदीप ठाकुर को जीएसएसएस बडारण (हमीरपुर) से राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, अम्बोटा।
जिला कांगड़ा में रविंद्र सिंह में जीएसएसएस पोहंज (हमीरपुर) से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, मझीन। रविंद्र शर्मा को जीएसएसएस ज्वालामुखी से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, बरोली कोहला।
जिला बिलासपुर में दिनेश कुमार डोगरा को जीएसएसएस गुनाहा (सोलन) से पीएम श्री मुख्यमंत्री आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, बिलासपुर। कमल देव शर्मा को जीएसएसएस घागस से शहीद विजय पाल मैमोरियल पीएम श्री मुख्यमंत्री आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, घुमारवीं।