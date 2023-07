Hamirpur: सेब पर भारी पड़ी मौसम की मार, पैदावार कम होने से बेहतर दाम की उम्मीद

Hamirpur सराज का सेब इस बार लोगों को महंगा मिलेगा। अधिक बारिश और मौसम के अनुकूल न होने के कारण सेब की पैदावार 40 से 60 प्रतिशत कम रहेगी। पहले जहां एक लाख के करीब सेब की पेटियां होती थी इस बार आधे से कम पेटियां होने का अनुमान है। 60 से 70 फीसदी बगीचों एंटी हेलनेट लगे हैं लेकिन यह भी सेब को बचा नहीं पाए हैं।

Mandi: सराज में सेब की पैदावार कम, बेहतर दाम की उम्मीद : जागरण

Your browser does not support the audio element.

थुनाग / मंडी, जागरण संवाददाता: इस बार सराज का सेब लोगों को महंगा मिलेगा। अधिक बारिश और मौसम के अनुकूल न होने के कारण सेब की पैदावार 40 से 60 प्रतिशत कम रहेगी। पहले जहां एक लाख के करीब सेब की पेटियां होती थी, इस बार आधे से कम पेटियां होने का अनुमान है। सराज में ओलावृष्टि, बारिश और तापमान में गिरावट समय पर बर्फबारी न होने के कारण सेटिंग बुरी तरह प्रभावित रही है। फ्लावरिंग के समय ओलावृष्टि से फसल नष्ट हुई। कुछ सेब बगीचों मे चिलिंग आवर्स पूरे नहीं हो पाए हैं। हालात यह हैं कि सराज विधानसभा क्षेत्र में 60 से 70 फीसदी बगीचों एंटी हेलनेट लगे हैं, लेकिन यह भी सेब को बचा नहीं पाए हैं। चार से छह हजार फीट ऊंचाई के बगीचों में सेटिंग पर मौसम परिवर्तन से प्रतिकूल असर पड़ा है। बागवान तेज सिंह ठाकुर, उत्तम सिंह ठाकुर ने कहा कि जंजैहली घाटी में करोड़ों की बागवानों ने नेटिंग की है। इसके बावजूद करोड़ों का नुकसान हुआ है। रूहाड़ा के बागवान तेज सिंह ने कहा कि इस कम पैदावार से अच्छे रेट की उम्मीद है। सोलन सब्जी मंडी में नाशपाती के रेट सौ के पार गया है। तांदी के बागवान उत्तम सिंह ठाकुर ने कहा कि गत वर्ष 2500 पेटियां सेब की निकली थीं। इस बार 200 से 220 पेटियां निकलने का अनुमान है। उधर उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय थुनाग के फल विशेषज्ञ डा. मनीष ठाकुर कहा कि मौसम परिवर्तन से सेब की सेटिंग बेहद कम हुई है। सराज में ही 50 से 60 फीसदी सेटिंग प्रभावित हुई है। इससे पैदावार कम है। बागवानी विभाग के एसएमस संजय कुमार ने कहा कि सराज में करीब आठ से 10 हजार हेक्टेयर में सेब के बगीचे लगे हैं। करीब चार से पांच हजार हेक्टेयर में एंटी हेलनेट लगे हुए हैं उन बगीचों में भी फसल कम है। पिछले तीन साल मे पेटियों का आंकड़ा वर्ष, पेटियां 2022, 1.45 लाख 2021, 70 हजार 2020, 90 हजार

Edited By: MOHAMMAD AQIB KHAN