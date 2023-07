फोरलेन व सुरंगों में फंसे पर्यटक, राजस्व मंत्री ने लिया बाढ़ से नुकसान का जायजा; राज्य मार्ग खोलने का काम शुरू

कुल्लू मनाली को जोड़ने वाले वैकल्पिक मंडी कमांद कटौला बजौरा मार्ग को प्रशासन ने छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया है। इस मार्ग से कुल्लू मनाली व रास्ते में जगह जगह फंसे पर्यटकों काे निकाला जाएगा। मनाली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग छह मील सहित कई अन्य क्षेत्रों में बाधित होने से हजारों पर्यटक चार दिन से जगह जगह फंसे हुए हैं।

फोरलेन व सुरंगों में फंसे पर्यटक, राजस्व मंत्री ने लिया बाढ़ से नुकसान का जायजा

Your browser does not support the audio element.

मंडी, जागरण संवाददाता। कुल्लू मनाली को जोड़ने वाले वैकल्पिक मंडी कमांद कटौला बजौरा मार्ग को प्रशासन ने छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया है। इस मार्ग से कुल्लू मनाली व रास्ते में जगह जगह फंसे पर्यटकों काे निकाला जाएगा। मनाली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग छह मील सहित कई अन्य क्षेत्रों में बाधित होने से हजारों पर्यटक चार दिन से जगह जगह फंसे हुए हैं। पंडोह गोहर मार्ग खाली करवाया प्रशासन हणोगी से झलोगी के बीच फोरलेन की सभी पांचों सुरंगों को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। इन सुरंगों के बहाल होने पर पर्यटकों को पंडोह से बाया गोहर चैलचौक डडौर होकर निकाल जाएगा। पुलिस प्रशासन ने पंडोह गोहर मार्ग को खाली करवा दिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सागर चंद्र को प्रशासन ने पुलिस टीम के साथ गोहर होकर पंडोह के लिए रवाना किया है। जगत सिंह नेगी ने लिया बाढ़ से नुकसान का जायजा वह अपने साथ वी सेट लेकर गए हैं। पंडोह में फंसे पर्यटकों की उनके स्वजन से बात करवाने का प्रयास करेंगे। फोरलेन की पांचों सुरंगों में मलबा और पानी भरा हुआ है। प्रशासन ने एनएचएआइ को किसी भी सूरत में सुरंगों को बहाल करने को कहा है। यहां फोरलेन पर दो दो सुरंगें बनी हुई हैं। वहीं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मंगलवार सुबह मंडी शहर में ब्यास में आई बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकालना प्राथमिकता उनके साथ मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी और एपीएमसी मंडी के चेयरमैन संजीव गुलेरिया भी रहे। जगत नेगी ने बाढ़ प्रभावितों से बात की। छह मील में बाधित मनाली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग को बहाल करने के कार्य का जायजा लिया। बकौल जगत सिंह नेगी बंद मार्गों को बहाल करना और फंसे पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकालना सरकार की प्राथमिकता है। मंडी में नुकसान का जायजा लेने के बाद जगत सिंह नेगी कुल्लू को रवाना हो गए। कमांद बजौरा मार्ग को छोटे वाहनों के लिए बहाल कर दिया है। हणोगी झलोगी की सुरंगों को एक तरफा खोल फंसे पर्यटकों को निकाला जाएगा। अरिंदम चौधरी, उपायुक्त मंडी

Edited By: Nidhi Vinodiya