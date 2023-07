Himachal Pradesh Rain: नागचला में पर्यटकों ने भूखे-प्यासे गुजारी रात, मलबा गिरने से गाड़ियों को रोका गया

Himachal Pradesh Rain रोके गए वाहनों में खाद्य पदार्थों और एलपीजी गैस राशन की सामग्री व अन्य कई जरूरत की वस्तुएं लोड की गई हैं। लग्जरी बसों की पर्यटक निजी वाहनों के माध्यम से वापस अपने राज्यों को लौट गए हैं लेकिन लग्जरी बसों के चालक व परिचालक तथा ट्रकों के ड्राइवर व मालिक गाड़ियों के पास ही हैं। उन्हें राशन पानी के लिए इधर-उधर भागदौड़ करनी पड़ रही है।

भूखे-प्यासे सड़क पर पर्यटकों ने गुजारी रात।

संवाद सहयोगी, नेरचौक: मनाली-मंडी सड़क मार्ग पर पंडोह के पास मलबा गिरा होने के कारण प्रशासन ने सुंदरनगर और नागचला में पर्यटक व बड़े वाहनों को रोक दिया। हालात यह थे कि रविवार रात को ही पुलिस प्रशासन ने सारे वाहन यहां पर रोक दिए। भूखे-प्यासे रहे पर्यटक ऐसे में अन्य राज्यों से आ रहे पर्यटकों व अन्य लोगों को भूखे प्यासे बसों व ट्रकों में ही रात गुजारनी पड़ी। कुछ पर्यटक हालात देखकर निजी वाहन करके वापस लौट गए। ट्रक चालक व परिचालक भी ट्रकों में बैठकर मार्ग खुलने का इंतजार करते रहे। नागचला में रोके गए वाहनों जरूरी सामान वहीं नागचला में रोके गए वाहनों में खाद्य पदार्थों और एलपीजी गैस राशन की सामग्री व अन्य कई जरूरत की वस्तुएं लोड की गई हैं। लग्जरी बसों की पर्यटक निजी वाहनों के माध्यम से वापस अपने राज्यों को लौट गए हैं, लेकिन लग्जरी बसों के चालक व परिचालक तथा ट्रकों के ड्राइवर व मालिक गाड़ियों के पास ही हैं। उन्हें राशन पानी के लिए इधर-उधर भागदौड़ करनी पड़ रही है।

Edited By: Mohammad Sameer