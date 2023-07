ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में इस बार भी राज्य पक्षी जुजुराणा की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस बार इनकी प्रचुरता 4.48 आंकी गई है वर्ष 2022 में ये 4.24 थी। 905.40 वर्ग किलोमीटर में फैले नेशनल पार्क जुजुराणा को रास आया है। इनके प्रजनन के समय इनके रहने वाले इलाके में आवाजाही पर लगाई गई पाबंदी के कारण इनकी संख्या बढ़ रहीं है।

जीएचएनपी में बढ़ी राज्य पक्षी की संख्या, मई में हुई 18 जगहों पर गिनती, 139 आवाजें हुई रिकॉर्ड

मंडी, जागरण संवाददाता: ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में इस बार भी राज्य पक्षी जुजुराणा की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस बार इनकी प्रचुरता 4.48 आंकी गई है, वर्ष 2022 में ये 4.24 थी। 905.40 वर्ग किलोमीटर में फैले नेशनल पार्क जुजुराणा को रास आया है। इनके प्रजनन के समय इनके रहने वाले इलाके में आवाजाही पर लगाई गई पाबंदी के कारण इनकी संख्या बढ़ रहीं है। इस बार यह 4-6 मई को पार्क प्रबंधन द्वारा इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकादमी के 50 भारतीय वन सेवा, अफसर प्रशिक्षुओं और वन रक्षकों ने इनकी गणना की । इनकी गणना के लिए कुल 18 स्थान चिन्हित किए गए थे। यह सर्वेक्षण काल काउंट प्रणाली द्वारा किया गया जिसमें जुजुराण की प्रचुरता ( abundance) का आकलन किया गया। 139 अलग ध्वनियां की गई रिकॉर्ड दो दिनों की गणना में जुजुराणा की कुल 139 अलग ध्वनियां रिकॉर्ड की गई। जिसमें इनकी प्रचुरता 4.48 आंकी गई जो कि पिछले वर्ष 4.24 की तुलना में अधिक पाई गई है। जुजुराणा की संख्या बढ़ने का कारण पार्क में अवैध शिकार पर लगी रोक, फील्ड स्टाफ द्वारा नियमित रूप से गश्त, ट्रैप कैमरों से नजर रखना व पर्यावास सुधार इत्यादि है। प्रजनन के समय निकालते हैं आवाज सहायक अरण्यपाल हंसराज ठाकुर ने बताया की अप्रैल मई में जुजुराणा प्रजनन के समय विशेष आवाज निकालता उसी से इसकी पहचान होती है। इस बार राज्य पक्षी जुजुराणा पिछले साल के मुकाबले अधिक हैं l 18 साइट पर 4.48 प्रचुरता पाई गई है। मीरा शर्मा, मुख्य अरण्यपाल ज़ीएचएनपी, कुल्लू

Edited By: Nidhi Vinodiya