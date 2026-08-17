आपदा में बच्चों से किया वादा पूरा होने पर मंडी के देयोरी स्कूल जाएंगी प्रियंका, CM सुक्खू बोले- छात्रों से होगा संवाद

जागरण टीम, शिमला। कांग्रेस महासचिव एवं सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा मंडी जिले में आपदा प्रभावित दयोरी स्कूल के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करेंगी। प्रियंका ने आपदा के दौरान बच्चों से नया स्कूल भवन बनवाने का वादा किया था। अब स्कूल भवन बनकर तैयार हो गया है। प्रियंका निजी प्रवास पर 15 अगस्त को शिमला पहुंची हैं। वह शिमला से करीब 12 किलोमीटर दूर छराबड़ा स्थित अपने आवास पर ठहरी हैं और आगामी दो से तीन दिन यहीं रुकेंगी।



मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया कि यह उनका निजी दौरा है। प्रियंका गांधी केवल स्कूल पहुंचकर बच्चों से संवाद करना चाहती हैं।

सरकार ने एक साल में बनवाया भवन बीते वर्ष मानसून के दौरान आई प्राकृतिक आपदा व भारी वर्षा के कारण मंडी जिले का दयोरी स्कूल क्षतिग्रस्त हो गया था। उस समय प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंचीं प्रियंका गांधी ने स्कूली बच्चों से मुलाकात कर जल्द नया भवन बनवाने का भरोसा दिया था। इसके बाद प्रदेश सरकार ने एक वर्ष के भीतर स्कूल भवन का निर्माण पूरा करवाया है।