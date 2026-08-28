कार्ड मत दिखाओ बहन... रक्षाबंधन पर प्राइवेट बस ऑपरेटर ने जीता दिल, महिलाओं को दिया मुफ्त सफर का तोहफा
सराजघाटी में रक्षा बंधन पर आर्यन बस सेवा के मालिकों ने महिलाओं को मुफ्त यात्रा का तोहफा दिया। नारायण दास ...और पढ़ें
HighLights
रक्षा बंधन पर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा
आर्यन बस सेवा के भाइयों की अनोखी पहल
घाटा सहकर भी बहनों के सम्मान को प्राथमिकता
गगन सिंह ठाकुर, थुनाग। मंडी जिले के सराजघाटी में रक्षा बंधन के पावन पर्व पर मानवीय संवेदनाओं की एक ऐसी मिसाल देखने को मिली, जिसकी चर्चा पूरे जिले में हो रही है।
जहां एक ओर सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए महिलाओं को तमाम औपचारिकताओं और पहचान पत्र के झंझटों से गुजरना पड़ता है, वहीं मंडी के एक निजी बस संचालक ने इन सब से इतर बहनों को दिल खोलकर बड़ा तोहफा दिया।
जंजैहली मंडी रूट पर चलने वाली आर्यन बस सेवा के मालिकों दो सगे भाइयों नारायण दास और हेम राज ने इस रक्षा बंधन पर अनोखी पहल की। उनकी दोनों बसों में सफर करने वाली किसी भी महिला यात्री से एक भी रुपया किराया नहीं वसूला गया।
न तो इसके लिए कोई बस पास या कार्ड मांगा गया और न ही किसी तरह की लंबी औपचारिकता पूरी करनी पड़ी। बस में चढ़ते ही हर बहन का स्वागत सीधे मुफ्त सफर के साथ किया गया। इस दरियादिली के पीछे बस संचालकों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा।
आम दिनों में इन दोनों बसों की दैनिक कमाई 10 से 12 हजार रुपये के बीच होती है, लेकिन शुक्रवार को यह घटकर मात्र छह से सात हजार रुपये तक सिमट गई। इसके बावजूद भाइयों ने घाटे की परवाह किए बिना अपनी इस सेवा को जारी रखा। उनका साफ संदेश था कि रक्षा बंधन के पवित्र दिन बहनों से किराया वसूलकर मुनाफा कमाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण उनका सम्मान और सुविधा है।
सफर कर रही बहनों ने भाइयों के इस कदम की भूरी-भूरी प्रशंसा की। भाइयों से मिलने जा रही महिलाओं के चेहरों पर इस सहज तोहफे ने अनूठी मुस्कान बिखेर दी।
स्थानीय लोगों का भी कहना है कि आज के व्यावसायिक युग में, जहां हर कदम पर मुनाफे का हिसाब लगाया जाता है, वहां घाटा उठाकर बहनों को यह मान-सम्मान देना वाकई प्रेरणादायक है। नारायण दास और हेम राज ने साबित कर दिया कि रिश्तों की पवित्रता के आगे धन-दौलत का कोई मोल नहीं होता।