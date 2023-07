Himachal: ब्यास के रौद्र रूप में भी सुरक्षित रहा भोलेनाथ का पंचवक्त्र मंदिर, 16वीं शताब्दी में हुआ था निर्माण

Panchavaktra Temple हिमाचल में ब्यास नदी का रौद्र रूप जहां बड़े से बड़े पुलों और चट्टानों को बहाकर ले गया वहीं पंचव्रक्त्र मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित रहा है। मंदिर का पूरी तरह से सुरक्षित रहना जहां कोई चमत्मकार मान रहा है तो कोई इसे प्राचीन बनावट का बेजोड़ नमूना। मंदिर के अंदर केवल चार से पांच फीट तक सील्ट है और लकड़ी का दरवाजा ही टूटा है।

ब्यास के रौद्र रूप में भी सुरक्षित रहा भोलेनाथ का पंचवक्त्र मंदिर : जागरण

मंडी, जागरण संवाददाता: ब्यास नदी का रौद्र रूप जहां बड़े से बड़े पुलों और चट्टानों को बहाकर ले गया, वहीं पंचव्रक्त्र मंदिर (Panchavaktra Temple) पूरी तरह से सुरक्षित है। मंदिर का पूरी तरह से सुरक्षित रहना जहां कोई चमत्मकार मान रहा है तो कोई इसे प्राचीन बनावट का बेजोड़ नमूना। मंदिर के अंदर केवल चार से पांच फीट तक सील्ट है और लकड़ी का दरवाजा ही टूटा है। ब्यास के रौद्र रूप में भी सुरक्षित रहा पंचवक्त्र मंदिर... 16वीं शताब्दी में हुआ था निर्माण #Mandi #HimachalPradeshRains pic.twitter.com/tPo1BpBYo3 July 12, 2023 मंगलवार को जब जलस्तर घटा तो मंदिर को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, सुबह सिल्ट के अंदर से केवल नंदी महाराज के सींग ही दिखाई दे रहे थे। श्रावण माह के बीच मंदिर दो दिन की बाढ़ के बीचोंबीच रहा। इसके पास स्थित सुकेती पुल भी ब्यास के प्रवाह को नहीं सहन कर पाया। वहीं आसपास जो निर्माण कार्य हुआ था, वह भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन मंदिर को आंच तक नहीं आई। जलस्तर घटने के बाद जब लोगों ने मंदिर को देखा तो इसके सुरक्षित होने की सूचना इंटरनेट मीडिया में पूरी तरह से वायरल हो गई। लोग इसे चमत्कार ही मान रहे थे कि इतनी बाढ़ में भी मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित रहा। 16वीं शताब्दी में बने इस पंचवक्त्र मंदिर में भगवान शिव की पंचमुखी मूर्ति स्थित है। यह मूर्ति भी मलबे में दबी हुई है। केदारनाथ में भी ऐसी आपदा में टिका रहा था मंदिर पंचवक्त्र मंदिर बिल्कुल उसी तरह टिका रहा जैसे उत्तराखंड में आई आपदा में केदारनाथ का मंदिर। दोनों मंदिरों की शैली भी बिल्कुल एक जैसी ही लगती है। उत्तराखंड में आई बाढ़ के समय मंदिर के पीछे लगे चट्टान ने मंदिर को काफी हद तक बचाया था, लेकिन पंचवक्त्र मंदिर के आस पास कोई चट्टान भी नहीं थी। इसके बावजूद इतनी प्रचंड बाढ़ में मंदिर का पूरी तरह से सुरक्षित रहना इसकी बनावट की मजबूती को दर्शाता है।

