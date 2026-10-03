मंडी में फोरलेन पर अज्ञात वाहन की टक्कर से प्रवासी मजदूर की मौत, दो घंटे तक जाम रहा चक्का

जागरण संवाददाता, सुंदरनगर। कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर जुगाहन में शुक्रवार शाम अज्ञात वाहन की टक्कर से 36 वर्षीय प्रवासी मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। घटना से गुस्साए प्रवासी मजदूरों ने फोरलेन पर करीब दो घंटे तक चक्का जाम कर दिया।

स्थानीय पंचायत प्रधान ललित कुमार ने बताया कि वह शाम करीब पौने सात बजे घर लौट रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सड़क किनारे एक व्यक्ति को घायल अवस्था में पड़ा देखा। उन्होंने तत्काल 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की।