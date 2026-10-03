मंडी में फोरलेन पर अज्ञात वाहन की टक्कर से प्रवासी मजदूर की मौत, दो घंटे तक जाम रहा चक्का
कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर जुगाहन में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक प्रवासी मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। ...और पढ़ें
HighLights
कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर अज्ञात वाहन की टक्कर से प्रवासी मजदूर की मौत
हादसे के बाद गुस्साए मजदूरों ने दो घंटे तक फोरलेन जाम किया
पुलिस फरार वाहन चालक की तलाश कर रही है, जांच जारी है
जागरण संवाददाता, सुंदरनगर। कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर जुगाहन में शुक्रवार शाम अज्ञात वाहन की टक्कर से 36 वर्षीय प्रवासी मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। घटना से गुस्साए प्रवासी मजदूरों ने फोरलेन पर करीब दो घंटे तक चक्का जाम कर दिया।
स्थानीय पंचायत प्रधान ललित कुमार ने बताया कि वह शाम करीब पौने सात बजे घर लौट रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सड़क किनारे एक व्यक्ति को घायल अवस्था में पड़ा देखा। उन्होंने तत्काल 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की।
मृतक की पहचान श्रवण (36) निवासी बेहड़ा, तहसील पुवाया, जिला शाहजहांपुर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह प्रवासी मजदूर था और घांगल स्टोन क्रशर के पास रहता था।
हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर एकत्रित प्रवासी मजदूरों ने फोरलेन पर चक्का जाम कर दिया। इससे कुछ समय तक यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और यातायात बहाल करवाया।
तहसीलदार अंकित शर्मा ने बताया कि हलका पटवारी के माध्यम से मृतक के परिजनों को दस हजार रुपये की फौरी राहत प्रदान की गई है। डीएसपी सुंदरनगर भारतभूषण ने बताया कि पुलिस हादसे की जांच कर रही है और फरार वाहन चालक का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।