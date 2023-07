Mandi Weather: 13 से 18 जुलाई तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान, कई स्थानों पर वर्षा व तेज हवाओं की चेतावनी

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 13 से 18 जुलाई तक मंडी जिला के कई स्थानों पर वर्षा तेज हवाएं एवं बिजली चमकने की चेतावनी जारी की है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस अवधि के दौरान पर्यटकों से घरों में सुरक्षित स्थानों पर रहे।

13 से 18 जुलाई तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान, कई स्थानों पर वर्षा व तेज हवाओं की चेतावनी

मंडी, जागरण संवाददाता। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 13 से 18 जुलाई तक मंडी जिला के कई स्थानों पर वर्षा, तेज हवाएं एवं बिजली चमकने की चेतावनी जारी की है। इस चेतावनी के दृष्टिगत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मंडी के अध्यक्ष एवं उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने इस अवधि के दौरान पर्यटकों तथा नागरिकों से आग्रह किया है कि ऊपरी, पहाड़ी भागों में जाने से परहेज करें एवं अपने घरों में सुरक्षित स्थानों पर रहे। इन नंबरों पर कर सकते हैं संपर्क उपायुक्त ने जिला के पंचायत प्रधानों, गैर सरकारी संगठनों, ट्रैकर्स एवं नागरिकों से भी अनुरोध किया है कि वे इस बारे लोगों को जानकारी प्रदान करें ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। आपदा की स्थिति में सहायता के लिए पर्यटक व आम नागरिक जिला आपदा प्रबंधन परिचालन केंद्र के दूरभाष नंबर 1905-226201, 202, 203, 204 अथवा टोल फ्री नंबर 1077 पर संपर्क कर सकते हैं।

