मंडी में छात्रों और पुलिस के बीच टकराव, एक छात्र घायल व धक्कामुक्की में छात्रा हुई बेहोश; DSP से भी तीखी नोकझोंक

जागरण संवाददाता, मंडी। मुख्यमंत्री का पुतला जलाने को लेकर मंडी उपायुक्त कार्यालय के बाहर कॉलेज छात्रों और पुलिस में टकराव हो गया। छात्रों ने पुलिस पर लाठीचार्ज और पीटने का आरोप लगाया। पुतला जलाने से रोकने के लिए दो कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गाड़ी में बिठा लिया। पुलिस जब गाड़ी लेकर जाने लगी तो छात्र नेता उसके आगे लेट गए। इस दौरान अफरा-तफरी में एक छात्र नेता को नाक पर चोट लगी, वहीं एक छात्रा भी बेहोश होकर गिर पड़ी।

छात्र एसपीयू यानी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा एचपीयू में की गई फीस बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं। छात्राओं से धक्का-मुक्की का आरोप छात्राओं का आरोप था कि पुरुष पुलिस कर्मियों ने उनके साथ धक्का-मुक्की की, जबकि महिला पुलिस पीछे ही खड़ी थी। मौके पर हंगामा शुरू हो गया और इस दौरान डीएसपी हेडक्वार्टर के साथ भी छात्रों की नोकझोंक हुई।

छात्राएं नारेबाजी करते हुए डीसी ऑफिस पहुंची छात्राएं नारेबाजी करते हुए डीसी ऑफिस पहुंच गईं। उपायुक्त के बाहर होने के चलते एडीसी के समक्ष छात्राओं ने अपना विरोध दर्ज करवाया। एडीसी के आश्वासन के बाद लौटे छात्र छात्राओं का आरोप था कि पुरुष पुलिसकर्मी ने उनके साथ बदतमीजी की और गालियां दीं, साथ ही छात्रों के साथ मारपीट की है। एडीसी मंडी ने छात्रों की बात को सुना और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।