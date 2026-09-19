3 रुपये की सिरिंज 20 में 15 के ग्लव्स 60 में, मंडी के अस्पतालों में मेडिकल कंज्यूमेबल्स के नाम पर मरीजों से लूट

जागरण संवाददाता,मंडी। जिले के निजी अस्पतालों और उनसे जुड़े मेडिकल स्टोरों पर इलाज कराने पहुंच रहे तीमारदारों और मरीजों की जेब पर मेडिकल कंज्यूमेबल्स का भारी बोझ डाला जा रहा है।

उपचार में नियमित रूप से इस्तेमाल होने वाले ग्लव्स, सिरिंज, आईवी सेट, कैथेटर और आक्सीजन मास्क जैसी आवश्यक वस्तुओं की वास्तविक थोक कीमत और मरीज के अंतिम बिल में जमीन-आसमान का अंतर सामने आ रहा है।

आंखों में धूल झोंकने के लिए प्रिंट रेट (एमआरपी) पर 10 से 15 प्रतिशत की छूट दिखाई जाती है, लेकिन असलियत में थोक दरों से तीन से चार गुना अधिक दाम वसूले जा रहे हैं।

सिरिंज और आईवी सेट पर तीन गुना तक वसूली

सदर मंडी और आसपास के निजी स्वास्थ्य केंद्रों व दवा दुकानों की पड़ताल में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। थोक बाजार में मात्र 3 से 5 रुपये में मिलने वाली सिरिंज के मरीज से 15 से 20 रुपये तक वसूले जा रहे हैं।

इसी प्रकार, 20 रुपये की लागत वाले आईवी सेट (ग्लूकोज चढ़ाने वाली नली) का बिल सीधे 80 से 100 रुपये थमाया जा रहा है। गंभीर स्थिति में पहुंचे तीमारदार बिल पर बहस करने की स्थिति में नहीं होते, जिसका सीधा फायदा उठाया जा रहा है।