Himachal Job 2025: मंडी में भरे जाएंगे पशु मित्र के 67 पद, 31 जनवरी तक करें आवेदन, कितनी मिलेगी सैलरी?

जागरण संवाददाता, मंडी। पशुपालन विभाग मंडी की ओर से जिले के विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थानों में मल्टी टास्क वर्कर (पशु मित्र) के 67 पदों को मानदेय आधार पर भरने के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चयनित पशु मित्रों को 5000 रुपये प्रतिमाह मानदेय पर प्रतिदिन चार घंटे अंशकालिक सेवाएं देनी होंगी। उप निदेशक पशु स्वास्थ्य एवं प्रजनन मंडी मुकेश महाजन ने बताया कि इन पदों के लिए आवेदन संबंधित उप मंडलीय पशु चिकित्सालय के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाने होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी दोपहर तीन बजे तक निर्धारित की गई है।

निर्धारित तिथि के बाद अथवा अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि उपमंडल सदर में सात, सुंदरनगर में सात, बालीचौकी में नौ, सरकाघाट में सात, धर्मपुर में सात, गोहर में पांच, बल्ह में आठ, जोगेंद्रनगर में चार, पद्धर में चार, करसोग में पांच तथा थुनाग में चार पद भरे जाएंगे। आवेदन निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियों सहित संबंधित कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।

25 किलोग्राम भार,100 मीटर तक एक मिनट में होगा भागना पशु मित्र पद के लिए अभ्यर्थी का हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी हो। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास तथा आयु सीमा 18 से 45 वर्ष। संबंधित ग्राम पंचायत या शहरी निकाय क्षेत्र के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। चयन प्रक्रिया के अंतर्गत पहले चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी,